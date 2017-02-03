Ноябрь, 2017

Фильм режиссёра-постановщика Райнера Сарнета «Ноябрь» можно охарактеризовать как фильм-сказку для взрослых, где есть и чёрный юмор, и романтическая любовь. Действие фильма происходит в языческом эстонском селе, где жадные и бестолковые сельские жители состязаются с Чумой, Старым Нечистым и домовыми. Главная героиня фильма — молоденькая крестьянская девушка Лийна (Реа Лест), которая безнадёжно влюблена в сельского парня Ханса (Йорген Лийк). А Хансу нравится прекрасная барышня из поместья (Йетте Лоона Херманис). К тому же отец Лийны (Ааво Кукумяги) требует, чтобы девушка вышла замуж за похабника Энделя…