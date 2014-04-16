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Новый Человек-паук: Высокое напряжение Новый Человек-паук: Высокое напряжение
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014

2014 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Исключительно Человеку-пауку под силу защитить нью-йоркцев от злоумышленников, угрожающих миру и спокойствию в городе. Электро заставляет Питера мобилизовать все свои возможности для противостояния могучему противнику. Возвращение Гарри Осборна наводит Питера на мысль, что объединяющее начало у всех его недругов — это Оскорп…

  • Это первый фильм о Паркере, полностью снятый в штате Нью-Йорк и самый масштабный кинопроект в его истории.
  • Эмма Стоун лично написала выпускную речь Гвен.
  • Шейлин Вудли сыграла Мэри Джейн Уотсон и даже снимала некоторые эпизоды. Но куски с ней вырезали из окончательного монтажа — режиссер и продюсеры посчитали, что в фильме слишком много героев, и без лишних он станет попроще для восприятия.
  • Ненавистный новостной босс Джей Джона Джеймсон, один из самых знаковых персонажей мифов о Человеке-пауке, не упоминался в предыдущей ленте 2012 года. В этом сиквеле о нем часто говорят, но он никогда не появляется. Продюсеры заявили, что не смогли найти актера, соответствующего легендарному отображению Дж.К. Симмонсом этого персонажа в фильмах Сэма Рэйми. Стэн Ли, писатель, придумавший этих героев и появлявшийся в эпизодических ролях во всех картинах, часто говорил, что вызвался бы на роль Джеймсона, если бы был на 30 или 40 лет моложе. 
  • Во время съемок первого воссоединения Питера и Гвен после их разрыва пятку Эндрю Гарфилда переехало такси.

Питеру Паркеру приходится жить сложной жизнью — останавливать преступников как супергерой Человек-паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к выпускным экзаменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен Стейси, но не может его выполнить. Все изменится с появлением нового злодея Электро, возвращением старого друга Гарри Озборна и новыми зацепками о прошлом Питера.

7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 16 апреля 2014
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Уэбб
Марк Уэбб
В ролях
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новый Человек-паук: Высокое напряжение 16 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссер Марк Уэбб явно не из тех людей, которые любят снимать эпические батальные полотна и (супер)героические драмы. Вторая серия перезаряженного «Человека-паука» непрерывно балансирует на грани романтического мюзикла, только вместо, скажем, Эндрю Ллойда Уэббера с экрана звучит дабстеп. Пока закадровые голоса, неотвязно бубнящие на протяжении фильма, ведут однообразные дискуссии «о роли народных мстителей» в поддержании городского хозяйства, заглавный персонаж вовсю…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
На редкость зрелищный фильм. Великолепный 3D. Что касается (при таких достоинствах!) такой мелочи как сюжет, то несмотря на все старания сценаристов… Читать дальше…
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Не поняла жалоб на затянутость, постоянно движуха какая-то, да еще под музон приличный.
ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У… Читать дальше…
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