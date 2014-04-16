Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014

Исключительно Человеку-пауку под силу защитить нью-йоркцев от злоумышленников, угрожающих миру и спокойствию в городе. Электро заставляет Питера мобилизовать все свои возможности для противостояния могучему противнику. Возвращение Гарри Осборна наводит Питера на мысль, что объединяющее начало у всех его недругов — это Оскорп…
Питеру Паркеру приходится жить сложной жизнью — останавливать преступников как супергерой Человек-паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к выпускным экзаменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен Стейси, но не может его выполнить. Все изменится с появлением нового злодея Электро, возвращением старого друга Гарри Озборна и новыми зацепками о прошлом Питера.
ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У… Читать дальше…