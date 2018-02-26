Излом времени, 2018

В режиссёрском кресле фильма «Излом времени» оказалась Ава ДюВерней, известная по таким работам, как «Сельма» и «Тринадцатый». Картина является вольной интерпретацией одноимённой сказки Мадлен Л′Энгл. В ленте собрался очень впечатляющий актёрский состав: Риз Уизерспун («Переступить черту», «Дикая»), Опра Уинфри («Сельма», «Дворецкий»), Крис Пайн («Любой ценой», «Стартрек: Бесконечность»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Шпионы по соседству»), Гугу Эмбата-Ро («Красавица и Чудовище», «Расплата»), Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей») и другие.
Отважная Мег Мурри решает отправиться на поиски отца, который пропал в результате одного научного эксперимента. В путешествии сквозь время и другие миры ей помогают одноклассник и младший брат. Какие открытия ждут отважную Мег и ее друзей? И найдет ли она того, кого ищет?
- Кавер-версия песни Sweet Dreams (Are Made of This), которая играет в трейлере фильма, записала Кили Бамфорд
- Это первая крупная адаптация кинофильма классического романа, написанного Мадлен Л’Энгл
- Крис Пайн и Риз Уизерспун вместе играли в фильме «Значит, война»
- Этот фильм стал вторым сотрудничеством Опры Уинфри, Андрэ Холланда и Авы ДюВерней. Впервые они работали над фильмом «Сельма» в 2014
- Минди Калинг ранее озвучивала персонажей в мультфильмах «Ральф» и «Головоломка» от студии Disney
Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным приятелем решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика, пропавшего в ходе научного эксперимента. Найти его предстоит не в привычном мире, а в таинственных изломах времени и пространства, где понятие реальности относительно и ничему нельзя верить! Выбраться из фантастических миров и победить тьму, которая распространяется по вселенной, можно, только изучив себя и приняв свои недостатки.