Излом времени, 2018

В режиссёрском кресле фильма «Излом времени» оказалась Ава ДюВерней, известная по таким работам, как «Сельма» и «Тринадцатый». Картина является вольной интерпретацией одноимённой сказки Мадлен Л′Энгл. В ленте собрался очень впечатляющий актёрский состав: Риз Уизерспун («Переступить черту», «Дикая»), Опра Уинфри («Сельма», «Дворецкий»), Крис Пайн («Любой ценой», «Стартрек: Бесконечность»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Шпионы по соседству»), Гугу Эмбата-Ро («Красавица и Чудовище», «Расплата»), Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей») и другие.

Отважная Мег Мурри решает отправиться на поиски отца, который пропал в результате одного научного эксперимента. В путешествии сквозь время и другие миры ей помогают одноклассник и младший брат. Какие открытия ждут отважную Мег и ее друзей? И найдет ли она того, кого ищет?