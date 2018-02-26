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Излом времени Излом времени
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A Wrinkle in Time

Излом времени, 2018

2018 / США
4.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Юная Мэг отправляется на поиски отца, пропавшего в ходе научного эксперимента
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В режиссёрском кресле фильма «Излом времени» оказалась Ава ДюВерней, известная по таким работам, как «Сельма» и «Тринадцатый». Картина является вольной интерпретацией одноимённой сказки Мадлен Л′Энгл. В ленте собрался очень впечатляющий актёрский состав: Риз Уизерспун («Переступить черту», «Дикая»), Опра Уинфри («Сельма», «Дворецкий»), Крис Пайн («Любой ценой», «Стартрек: Бесконечность»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Шпионы по соседству»), Гугу Эмбата-Ро («Красавица и Чудовище», «Расплата»), Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей») и другие.

Отважная Мег Мурри решает отправиться на поиски отца, который пропал в результате одного научного эксперимента. В путешествии сквозь время и другие миры ей помогают одноклассник и младший брат. Какие открытия ждут отважную Мег и ее друзей? И найдет ли она того, кого ищет?

- Кавер-версия песни Sweet Dreams (Are Made of This), которая играет в трейлере фильма, записала Кили Бамфорд

- Это первая крупная адаптация кинофильма классического романа, написанного Мадлен Л’Энгл

- Крис Пайн и Риз Уизерспун вместе играли в фильме «Значит, война»

- Этот фильм стал вторым сотрудничеством Опры Уинфри, Андрэ Холланда и Авы ДюВерней. Впервые они работали над фильмом «Сельма» в 2014

- Минди Калинг ранее озвучивала персонажей в мультфильмах «Ральф» и «Головоломка» от студии Disney

Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным приятелем решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика, пропавшего в ходе научного эксперимента. Найти его предстоит не в привычном мире, а в таинственных изломах времени и пространства, где понятие реальности относительно и ничему нельзя верить! Выбраться из фантастических миров и победить тьму, которая распространяется по вселенной, можно, только изучив себя и приняв свои недостатки.

4.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 19 марта 2021
Премьера в мире 26 февраля 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ава ДюВерней
Ава ДюВерней
В ролях
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Крис Пайн
Крис Пайн
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Излом времени 11 постеров
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Излом времени
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Тайные места, фантомные друзья, бурная фантазия, замшелый эгоцентризм и нулевой уровень подготовки к столкновению с реальным миром - таков портрет американского подростка по версии Мадлен Л’Энгл. Американская писательница в своём подростковом фентези «Трещина во времени», говорят, описала свой собственный опыт взросления. И поскольку он изобилует фантастическими теориями, в основе которых лежит величайшая сила во вселенной - любовь, на роман обратила внимание студия Disney.…
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olganikitenko 12 апреля 2018, 11:37
Излом времени - детская сказка со смыслом. В которой сквозь путешествия в искривленном пространстве юные герои учатся сами и учат зрителя по-хорошему… Читать дальше…
Лиза Шапрынская 9 марта 2018, 07:06
такой фигни я уже давно не смотрела😟
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