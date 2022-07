Излом времени, 2018

- Кавер-версия песни Sweet Dreams (Are Made of This), которая играет в трейлере фильма, записала Кили Бамфорд

- Это первая крупная адаптация кинофильма классического романа, написанного Мадлен Л’Энгл

- Крис Пайн и Риз Уизерспун вместе играли в фильме «Значит, война»

- Этот фильм стал вторым сотрудничеством Опры Уинфри, Андрэ Холланда и Авы ДюВерней. Впервые они работали над фильмом «Сельма» в 2014

- Минди Калинг ранее озвучивала персонажей в мультфильмах «Ральф» и «Головоломка» от студии Disney