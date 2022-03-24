Ампир V, 2022

5 причин посмотреть фильм:

Экранизация произведения самого влиятельного российского писателя современности. Виктор Пелевин, создавший культовые романы «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра», славится не только мастерским владением письмом, но и своим образом мистификатора. О личной жизни творца по-прежнему ничего неизвестно, а затворничество породило среди читателей немало легенд. В частности, некоторые даже считают, что Пелевин скорее проект, нежели человек, что его не существует вовсе.

Долгожданное возвращение знаменитого рэпера Оксимирона, пропавшего с радаров после приостановки деятельности на сцене. Для поклонников хип-хоп-исполнителя фильм станет отличной возможностью увидеть кумира в новой для него сфере. Невзирая на отсутствие актерского опыта, Мирон Федоров не уступает прославленным коллегам и имеет все шансы на то, чтобы добиться на экране не меньших успехов, чем в музыке.

«Ампир V» — самый ожидаемый российский фильм 2021 года, на производство которого были потрачены впечатляющие ресурсы. Зрителей ждет не только сценарий, основанный на тексте выдающегося писателя, но и красочный визуальный ряд, ничуть не уступающий западным аналогам.

Революционный взгляд на общество потребления.

Яркое музыкальное сопровождение от участника группы Einstürzende Neubauten Александра Хакэ и Владимира Мартынова («Остров», «Холодное лето пятьдесят третьего...»).