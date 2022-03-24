Ампир V, 2022

5 причин посмотреть фильм:
Экранизация произведения самого влиятельного российского писателя современности. Виктор Пелевин, создавший культовые романы «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра», славится не только мастерским владением письмом, но и своим образом мистификатора. О личной жизни творца по-прежнему ничего неизвестно, а затворничество породило среди читателей немало легенд. В частности, некоторые даже считают, что Пелевин скорее проект, нежели человек, что его не существует вовсе.
Долгожданное возвращение знаменитого рэпера Оксимирона, пропавшего с радаров после приостановки деятельности на сцене. Для поклонников хип-хоп-исполнителя фильм станет отличной возможностью увидеть кумира в новой для него сфере. Невзирая на отсутствие актерского опыта, Мирон Федоров не уступает прославленным коллегам и имеет все шансы на то, чтобы добиться на экране не меньших успехов, чем в музыке.
«Ампир V» — самый ожидаемый российский фильм 2021 года, на производство которого были потрачены впечатляющие ресурсы. Зрителей ждет не только сценарий, основанный на тексте выдающегося писателя, но и красочный визуальный ряд, ничуть не уступающий западным аналогам.
Революционный взгляд на общество потребления.
Яркое музыкальное сопровождение от участника группы Einstürzende Neubauten Александра Хакэ и Владимира Мартынова («Остров», «Холодное лето пятьдесят третьего...»).
Основой для кинокартины послужил 8-й роман Виктора Пелевина с тем же названием, изданный в 2006 году. У книги также есть официальное продолжение «Бэтман Аполло».
Режиссером и сценаристом выступил Виктор Гинзбург, ранее уже обращавшийся к творчеству культового автора. На счету кинематографиста успешная экранизация книги «Generation П». По словам Гинзбурга, изначально он не собирался снимать еще один фильм по мотивам Пелевина. Однако писатель лично прислал постановщику рукопись Empire V, добавив следующий комментарий: «Из этого текста вы узнаете, кто всем этим управляет на самом деле».
Часть денег на производство была получена продюсерами с продажи новой криптовалюты Bablos.
Дебют в кино российского хип-хоп-исполнителя Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron. Его музыкальные пластинки «Вечный жид» и «Горгород» признаны одними из наиболее влиятельных в русском рэпе, а онлайн-баттл против Гнойного стал сенсацией на YouTube в 2017 году.
Павел Табаков, сыгравший Раму, является сыном знаменитых артистов Олега Табакова и Марины Зудиной. Широкую известность восходящей звезде принесли сериалы «Колл-центр», «Мертвое озеро» и «Беспринципные»
Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?