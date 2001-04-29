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The Mummy Returns

Мумия возвращается, 2001

2001 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло 10 лет с момента победы Рика О’Коннелла над злобным египетским вельможей Имхотепом. За это время он успел жениться на Эвелин, а через пару лет у пары родился сын Алекс. Однако любовь к раскопкам древних гробниц в этом семействе никуда не пропала, и во время очередных изысканий в египетском храме они находят браслет бога смерти Анубиса. Браслет намертво защелкивается на запястье Алекса, а вскоре его похищают прислужники Имхотепа, не теряющие надежды вернуть к жизни своего господина. О'Коннеллы отправляются в погоню.

  • Рэйчел Вайс и Патрисия Веласкес пять месяцев тренировались для сцены боя. Сцену сняли без помощи каскадеров. 
  • Реплика персонажа Дуэйна Джонсона “Хаку маченте” означает “адски жарко”. 
  • Персонажи Рика и Эвелин во втором фильме кажутся более зрелыми, однако режиссер Стивен Соммерс решил совершенно не менять характер Джонатана, чтобы показать, что он абсолютно ничему не научился после первого приключения.
  • Арнольду Вослу приходилось брить все тело дважды в день. Он пробовал прибегать к восковой эпиляции, но не смог терпеть боль. 
  • Узоры на рукавах платья Милы выглядят точно так же, как узоры краской на теле Анк-су-намун. 
  • За время съемок фильма Брендан Фрейзер получил травму позвоночного диска, сломал ребро и повредил колено. Дуэйн Джонсон получил пищевое отравление и солнечный удар.

Прошло десять лет… Наш отважный герой, искатель приключений Рик О`Конелл, теперь богат, счастливо женат на прекрасной Эвелин и воспитывает своего восьмилетнего сына Алекса. Но злой рок не дает очаровательной семье О`Конеллов насладиться спокойной жизнью. Зловещий жрец Имхотеп снова восстал из мертвых! Теперь у Рика, Эвелин и малютки Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти мир…

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 17 мая 2001
Премьера в мире 29 апреля 2001
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Стивен Соммерс
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Джон Ханна
Джон Ханна
Одед Фер
Одед Фер
Патрисия Веласкес
Патрисия Веласкес
Все актеры и съемочная группа
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Мумия возвращается
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно Как бы создатели фильмов ни старались подбирать дублеров, похожих на актеров, и убирать в финальном монтаже кадры с их лицами, иногда замены все же видны зоркому глазу.
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10 июня 2022 18:24
Дуэйн Джонсон спродюсирует перезапуск «Царя скорпионов» Но играть роль Метаяса не сможет из-за занятости в других проектах.
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11 ноября 2020 10:19
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