Мумия возвращается, 2001

Прошло 10 лет с момента победы Рика О’Коннелла над злобным египетским вельможей Имхотепом. За это время он успел жениться на Эвелин, а через пару лет у пары родился сын Алекс. Однако любовь к раскопкам древних гробниц в этом семействе никуда не пропала, и во время очередных изысканий в египетском храме они находят браслет бога смерти Анубиса. Браслет намертво защелкивается на запястье Алекса, а вскоре его похищают прислужники Имхотепа, не теряющие надежды вернуть к жизни своего господина. О'Коннеллы отправляются в погоню.
Прошло десять лет… Наш отважный герой, искатель приключений Рик О`Конелл, теперь богат, счастливо женат на прекрасной Эвелин и воспитывает своего восьмилетнего сына Алекса. Но злой рок не дает очаровательной семье О`Конеллов насладиться спокойной жизнью. Зловещий жрец Имхотеп снова восстал из мертвых! Теперь у Рика, Эвелин и малютки Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти мир…