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Постер фильма Мисс Бабуля
7.2
Киноафиша Фильмы Мисс Бабуля
7.2

Мисс Бабуля

, 2014
Susanghan geunyeo
Южная Корея / комедия, фэнтези, музыка / 18+
Постер фильма Мисс Бабуля
7.2

О фильме

О Маль-сун, 74-летняя вдова и не самая приятная в общении женщина, понимает, что становится обузой для своей семьи. Бродя по улицам, она заходит в фотостудию, владелец которой утверждает, что ему подвластно запечатлеть момент расцвета молодости. Когда Маль-сун выходит из фотостудии, она загадочным образом возвращается в 20-летний возраст. Она меняет имя на О Ду-ри (в честь любимой актрисы Одри Хепберн) и решает использовать все преимущества молодости.

В ролях

Щим Ын-гён
Oh Doo-ri
Сон Дон-иль
Сон Дон-иль
Ban Hyun-chul
Ли Джин-ук
Ли Джин-ук
Han Seung-woo
Чин Ён
Ji-ha
Чан Гван
Чан Гван
Ким Су-хён
Ким Су-хён
На Мун-хи
Oh Mal-soon
Пак Ин-хван
Mr. Park
Хе-джин Пак
Ok-ja
Ким Хен-сук
Na-young
Юнг Ли
Юнг Ли
Ji-ha
Hwang Jung-min
Ae-ja
Режиссер Хван Дон-хёк
Сценарист Shin Dong-ik, Yoon-jeong Hong, Hee-seon Dong, Хван Дон-хёк
Композитор Mowg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 22 марта 2014
Премьера в мире 22 января 2014
Дата выхода
12 марта 2014 Индонезия
31 января 2014 Канада
22 января 2014 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Сборы в мире $58 940 254
Производство Yeinplus Entertainment, CJ Entertainment
Другие названия
Soo-sang-han geun-yeo, Miss Granny, Nagyanyó kisasszony, Ngoại Già Tuổi Đôi Mươi, Señorita Abuela, Мисс бабуля, 回到20歲, 奇怪的她, 怪しい彼女, 重返20歲, 重返20歲:泡菜篇, あやしいかのじょ, 可疑的她

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 октября 2022

Отзывы о фильме

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