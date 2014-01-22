О Маль-сун, 74-летняя вдова и не самая приятная в общении женщина, понимает, что становится обузой для своей семьи. Бродя по улицам, она заходит в фотостудию, владелец которой утверждает, что ему подвластно запечатлеть момент расцвета молодости. Когда Маль-сун выходит из фотостудии, она загадочным образом возвращается в 20-летний возраст. Она меняет имя на О Ду-ри (в честь любимой актрисы Одри Хепберн) и решает использовать все преимущества молодости.
|12 марта 2014
|Индонезия
|31 января 2014
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|22 января 2014
|Южная Корея
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