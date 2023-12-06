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Малефисента 3

Maleficent: Mother of all faeries
США / приключения, семейный, фэнтези / 18+

В ролях

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Maleficent
Сценарист Линда Вулвертон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Производство Duncan Henderson Productions, Roth/Kirschenbaum Films, The Walt Disney Company
Другие названия
Maleficent 3, Tiên Hắc Ám 3, Untitled Third Maleficent

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 декабря 2023

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