Бюро магических услуг, 2022

Полная магии, хлесткого юмора и сарказма история расскажет про обычных клерков, которые работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка новобранцев — исполнителей среднего звена, даже не подозревает во что ввязалась и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать!