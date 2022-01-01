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The Portable Door

Бюро магических услуг, 2022

2022 / Австралия
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О фильме

Полная магии, хлесткого юмора и сарказма история расскажет про обычных клерков, которые работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка новобранцев — исполнителей среднего звена, даже не подозревает во что ввязалась и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать!

Год выпуска 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джеффри Уокер
В ролях
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Сэм Нил
Сэм Нил
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Миранда Отто
Миранда Отто
Джессика Де Гау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бюро магических услуг 2 постера
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