Академия вампиров, 2014

17-летняя Роуз – дампир, наполовину вампир и наполовину человек. Она учится на стража в Академии Святого Владимира вместе с другими подростками-вампирами. В их мире есть хорошие и плохие вампиры: морои, которые мирно существуют среди людей и берут кровь только у доноров, а также обладают способностью контролировать один из четырех элементов – воду, землю, огонь или воздух, а также стригои, кровососущие злые вампиры, пьющие кровь не для пропитания, а ради убийства.
Роуз и другие дампирские стражи обучаются в академии защищать мороев и убивать стригоев. Вскоре Роуз вместе со своей лучшей подругой, принцессой Василисой Драгомир, моройкой и последней представительницей своего рода, понимают что кто-то в академии готовится напасть на них и убить Лиссу. Кроме того, девушки страдают из-за непонимания со стороны одноклассниц и сложных любовных интриг.
Когда в конце концов Василису похищает коварный стригой Виктор Дашков, только Роуз и ее наставник Дмитрий смогут спасти ее. Но для этого им придется распутать сложный клубок интриг и предательств в условиях, когда уже не ясно, где друг, а где враг…
Хотя фильм не очень хорошо показал себя в мировом прокате (он собрал чуть больше 15 миллионов долларов против 30 миллионов долларов бюджета), режиссер Марк Уотерс стремился дать франшизе второй шанс в виде сиквела.Студия Preger Entertainment согласилась профинансировать фильм при условии, что Марк Уотерс сможет убедить фанатов собрать хотя бы 1,5 миллиона долларов в доказательство своей поддержки фильма. Кампания на кикстартере indiegogo проходила месяц, за который фанаты смогли собрать только 254 500 долларов, что привело к тому, что Preger Entertainment отменила планы на продолжение. Конечно, все пожертвования были возвращены меценатам.
Люси Фрай, исполнительнице роли Василисы Драгомир, не перезвонили после первого кастинга. Когда продюсеры начали принимать кассеты с самопробами, она прислала одну, из-за которой руководство студии все же позвонило ей.
Сара Хайленд проходила прослушивание на роль Натальи Дашковой по скайпу.
Чтобы подготовиться к своим ролям новичков академии и стражей-дампиров, Зои Дойч, Кэмерон Монаган и Данила Козловский прошли ряд строгих тренировок и силовых упражнений.
В книге объясняется, что кот Оскар не любит Роуз, потому что все животные недолюбливают дампиров.
В первоначальном варианте Кристиан Озера изображался блондином, а Джесси Зеклос был латиноамериканского происхождения.
Первоначально пси-гончие были сняты с использованием дрессированных собак, но режиссер фильма Марк Уотерс был недоволен тем, как они выглядели. В итоге их заменили компьютерные модели собак, смоделированные по рисунку, специально сделанному для Уотерса автором книжной саги, Райчел Мид.
Дмитрий – большой поклонник вестернов, отсюда и его фирменный кожаный плащ. В нескольких сценах его можно увидеть за чтением вестернов, а на стенах его комнаты расклеены постеры классических вестерн-фильмов.
В рамках продвижения фильма компания Weinstein, его североамериканский дистрибьютор, провела конкурс для фанатов, победитель которого мог посетить съемочную площадку в Лондоне и встретиться с исполнителями главных ролей.
Роуз часто шутит о том, что Миа невысокого роста, называя ее брелком для ключей, манчкином и т. д. Между тем в реальной жизни актрисы Зои Дойч и Сэми Гейл одного роста: 163 сантиметра.
Первоначально фильм назывался «Академия вампиров: Кровавые сестры».
Изначально фильм должен был выйти в прокат на День святого Валентина, но в США премьеру перенесли на неделю, на 7 февраля 2014 года.
Фильм стал дебютом для Люси Фрай и Ани Тейлор-Джой. У последней есть крохотная роль кормящей девушки, и в титрах она не указана. Небольшое камео есть и у Райчел Мид: она выходит из класса после урока мистера Мейснера.
Полное имя Роуз – Розмари Хэтэуэй.
Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, переступивших черту закона и не гнушающихся убийством. Даже стены Академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лисса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий.