Академия вампиров, 2014

Хотя фильм не очень хорошо показал себя в мировом прокате (он собрал чуть больше 15 миллионов долларов против 30 миллионов долларов бюджета), режиссер Марк Уотерс стремился дать франшизе второй шанс в виде сиквела.Студия Preger Entertainment согласилась профинансировать фильм при условии, что Марк Уотерс сможет убедить фанатов собрать хотя бы 1,5 миллиона долларов в доказательство своей поддержки фильма. Кампания на кикстартере indiegogo проходила месяц, за который фанаты смогли собрать только 254 500 долларов, что привело к тому, что Preger Entertainment отменила планы на продолжение. Конечно, все пожертвования были возвращены меценатам.

Люси Фрай, исполнительнице роли Василисы Драгомир, не перезвонили после первого кастинга. Когда продюсеры начали принимать кассеты с самопробами, она прислала одну, из-за которой руководство студии все же позвонило ей.

Сара Хайленд проходила прослушивание на роль Натальи Дашковой по скайпу.

Чтобы подготовиться к своим ролям новичков академии и стражей-дампиров, Зои Дойч, Кэмерон Монаган и Данила Козловский прошли ряд строгих тренировок и силовых упражнений.

В книге объясняется, что кот Оскар не любит Роуз, потому что все животные недолюбливают дампиров.

В первоначальном варианте Кристиан Озера изображался блондином, а Джесси Зеклос был латиноамериканского происхождения.

Первоначально пси-гончие были сняты с использованием дрессированных собак, но режиссер фильма Марк Уотерс был недоволен тем, как они выглядели. В итоге их заменили компьютерные модели собак, смоделированные по рисунку, специально сделанному для Уотерса автором книжной саги, Райчел Мид.

Дмитрий – большой поклонник вестернов, отсюда и его фирменный кожаный плащ. В нескольких сценах его можно увидеть за чтением вестернов, а на стенах его комнаты расклеены постеры классических вестерн-фильмов.

В рамках продвижения фильма компания Weinstein, его североамериканский дистрибьютор, провела конкурс для фанатов, победитель которого мог посетить съемочную площадку в Лондоне и встретиться с исполнителями главных ролей.

Роуз часто шутит о том, что Миа невысокого роста, называя ее брелком для ключей, манчкином и т. д. Между тем в реальной жизни актрисы Зои Дойч и Сэми Гейл одного роста: 163 сантиметра.

Первоначально фильм назывался «Академия вампиров: Кровавые сестры».

Изначально фильм должен был выйти в прокат на День святого Валентина, но в США премьеру перенесли на неделю, на 7 февраля 2014 года.

Фильм стал дебютом для Люси Фрай и Ани Тейлор-Джой. У последней есть крохотная роль кормящей девушки, и в титрах она не указана. Небольшое камео есть и у Райчел Мид: она выходит из класса после урока мистера Мейснера.

Полное имя Роуз – Розмари Хэтэуэй.