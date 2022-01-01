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Соловей императора
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Císařův slavík

Соловей императора, 1949

1949 / Чехословакия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

У одного мальчика было очень много игрушек, но счастливым его назвать было нельзя. Ему приходилось соблюдать очень много правил: выходить днем гулять, в хорошую погоду надевать шляпу, не выходить за ограду, не ходить по газону и т. д.

На день рождения папа прислал ему из Китая механического соловья-шкатулку. Мальчику же захотелось услышать настоящего соловья. Он заболел. Но не только у этого мальчика была такая жизнь. В Китае император заставлял своего сына соблюдать такие же правила. Каждое утро его будили слуги и…

Один раз, когда император гулял, к нему на воздушном шаре спустился моряк. Он подарил императору книгу о чудесных вещах, среди которых была и неизвестная птичка. Никто, кроме дочери кухарки, не знал, что это был соловей. Слуги доставили соловья, тот хотел улететь, но слезы императора заставили его вернуться. Спев свою песню, птица улетела, а императору из Японии прислали игрушечного соловья. Император заболел.

Смерть уже была близка, когда соловей вернулся и своим пением спас императора. После этого тот отменил все занудные правила. Мальчик проснулся и вспомнил соловья, который научил его жить без правил. Он вышел за ограду и пошел гулять.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1949
Премьера в России 15 апреля 1949
Премьера в мире 15 апреля 1949
Возраст 0+
Режиссер
Иржи Трнка
В ролях
Хелена Патокова
Яромир Соботоа
Борис Карлофф
Борис Карлофф
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Соловей императора 1 постер
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