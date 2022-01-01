Соловей императора, 1949

У одного мальчика было очень много игрушек, но счастливым его назвать было нельзя. Ему приходилось соблюдать очень много правил: выходить днем гулять, в хорошую погоду надевать шляпу, не выходить за ограду, не ходить по газону и т. д.



На день рождения папа прислал ему из Китая механического соловья-шкатулку. Мальчику же захотелось услышать настоящего соловья. Он заболел. Но не только у этого мальчика была такая жизнь. В Китае император заставлял своего сына соблюдать такие же правила. Каждое утро его будили слуги и…



Один раз, когда император гулял, к нему на воздушном шаре спустился моряк. Он подарил императору книгу о чудесных вещах, среди которых была и неизвестная птичка. Никто, кроме дочери кухарки, не знал, что это был соловей. Слуги доставили соловья, тот хотел улететь, но слезы императора заставили его вернуться. Спев свою песню, птица улетела, а императору из Японии прислали игрушечного соловья. Император заболел.



Смерть уже была близка, когда соловей вернулся и своим пением спас императора. После этого тот отменил все занудные правила. Мальчик проснулся и вспомнил соловья, который научил его жить без правил. Он вышел за ограду и пошел гулять.