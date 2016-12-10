Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории, 2016

- Фелисити Джонс обошла в борьбе за роль сестёр Руни и Кейт Мару, а также Татьяну Маслани

- Уже после завершения съёмок фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» был направлен на пересъёмку, а первая версия подверглась серьёзному монтажу

- Впервые на большом экране будет показан спин-офф «Звёздных войн»

- Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера, подарит голос своему герою и в этом фильме

- В картине «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» вернётся гранд-мофф Таркин, которого в оригинальной трилогии играли Питер Кушинг, ушедший из жизни в 1994 году, и Уэйн Пиграм

- Джоэл Эдгертон, Марк Стронг, Сэм Уортингтон, Джеральд Батлер и Чарли Хэнем пробовались на роли в фильме

- Фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» является первым в серии «Антология Звёздных войн»

- Лента «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» также стала первой в серии, музыку к которой не написал Джон Уильямс. Композитором стал Майкл Джаккино

- В картине задействованы некоторые костюмы из оригинальной трилогии

- В фильме вновь появится Женевьев О'Рейли в роли Мон Мотмы из третьего эпизода