Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории, 2016

Зрителей в очередной раз накрыло волной интереса к Вселенной «Звёздных войн», причиной которой стал выход первой части новой трилогии. Пока Райан Джонсон активно снимает восьмой эпизод, его коллега Гарет Эдвардс («Годзилла») положил начало проекту под названием «Антология Звёздных войн», который является многосерийным спин-оффом основной трилогии. Первый фильм носит название «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Главную роль исполнила британская актриса Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»). Также в картине снялся известный датский актёр Мадс Миккельсен (сериал «Ганнибал»).
Сюжет фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» развернётся в промежутке между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды», когда было положено начало строительству Звезды смерти. Повстанцы, предвидя будущую угрозу, разрабатывают план по похищению секретных чертежей, которые позволят уничтожить самое мощное оружие в Галактике. Главной героиней картины «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» стала Джен Эрсо, которую канцлер Мон Мотма послала на разведывательную миссию.
- Фелисити Джонс обошла в борьбе за роль сестёр Руни и Кейт Мару, а также Татьяну Маслани
- Уже после завершения съёмок фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» был направлен на пересъёмку, а первая версия подверглась серьёзному монтажу
- Впервые на большом экране будет показан спин-офф «Звёздных войн»
- Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера, подарит голос своему герою и в этом фильме
- В картине «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» вернётся гранд-мофф Таркин, которого в оригинальной трилогии играли Питер Кушинг, ушедший из жизни в 1994 году, и Уэйн Пиграм
- Джоэл Эдгертон, Марк Стронг, Сэм Уортингтон, Джеральд Батлер и Чарли Хэнем пробовались на роли в фильме
- Фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» является первым в серии «Антология Звёздных войн»
- Лента «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» также стала первой в серии, музыку к которой не написал Джон Уильямс. Композитором стал Майкл Джаккино
- В картине задействованы некоторые костюмы из оригинальной трилогии
- В фильме вновь появится Женевьев О'Рейли в роли Мон Мотмы из третьего эпизода
Фильм Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории – первый в серии картин о персонажах и событиях вселенной Звёздных Войн, не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти.