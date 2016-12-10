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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зрителей в очередной раз накрыло волной интереса к Вселенной «Звёздных войн», причиной которой стал выход первой части новой трилогии. Пока Райан Джонсон активно снимает восьмой эпизод, его коллега Гарет Эдвардс («Годзилла») положил начало проекту под названием «Антология Звёздных войн», который является многосерийным спин-оффом основной трилогии. Первый фильм носит название «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Главную роль исполнила британская актриса Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»). Также в картине снялся известный датский актёр Мадс Миккельсен (сериал «Ганнибал»).

Сюжет фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» развернётся в промежутке между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды», когда было положено начало строительству Звезды смерти. Повстанцы, предвидя будущую угрозу, разрабатывают план по похищению секретных чертежей, которые позволят уничтожить самое мощное оружие в Галактике. Главной героиней картины «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» стала Джен Эрсо, которую канцлер Мон Мотма послала на разведывательную миссию.

- Фелисити Джонс обошла в борьбе за роль сестёр Руни и Кейт Мару, а также Татьяну Маслани

- Уже после завершения съёмок фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» был направлен на пересъёмку, а первая версия подверглась серьёзному монтажу

- Впервые на большом экране будет показан спин-офф «Звёздных войн»

- Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера, подарит голос своему герою и в этом фильме

- В картине «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» вернётся гранд-мофф Таркин, которого в оригинальной трилогии играли Питер Кушинг, ушедший из жизни в 1994 году, и Уэйн Пиграм

- Джоэл Эдгертон, Марк Стронг, Сэм Уортингтон, Джеральд Батлер и Чарли Хэнем пробовались на роли в фильме

- Фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» является первым в серии «Антология Звёздных войн»

- Лента «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» также стала первой в серии, музыку к которой не написал Джон Уильямс. Композитором стал Майкл Джаккино

- В картине задействованы некоторые костюмы из оригинальной трилогии

- В фильме вновь появится Женевьев О'Рейли в роли Мон Мотмы из третьего эпизода

Фильм Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории – первый в серии картин о персонажах и событиях вселенной Звёздных Войн, не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти.

7.3 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера онлайн 24 марта 2017
Премьера в мире 10 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гарет Эдвардс
Гарет Эдвардс
В ролях
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Диего Луна
Диего Луна
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Донни Йен
Донни Йен
Цзянь Вэнь
Цзянь Вэнь
Все актеры и съемочная группа
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В прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года, завершающих блокбастерную чехарду 2016-го. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» не является новой частью космической саги, а лишь расширяет вселенную, став первым из планируемых спин-оффов студии. У режиссёрского руля в этот раз встал Гарет Эдвардс, известный зрителям по новому и на редкость плохому  «Годзилле». Однако же к созданию ответвления всемирно любимых «Звёздных войн» постановщик подошёл…
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Patronm4 15 декабря 2016, 19:02
Не буду много расписывать про сам фильм, лишь скажу, что фильм я не ждал. От слова совсем. Т.е я понимал что это "спин-офф" Звездных Войн (кстати… Читать дальше…
ЛиЛико 19 декабря 2016, 11:21
Эта история очень хорошо вписалась между главными частями и стала необходимым дополнением к остальным фильмам. Она оказалась очень яркой и… Читать дальше…
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