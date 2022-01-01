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Василий Буслаев Василий Буслаев
Киноафиша Фильмы Василий Буслаев

Василий Буслаев, 1982

1982 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Разбойники берут в плен князя Глеба Полоцкого и его дружину. Узнав об этом, Василий Буслаев с товарищами отправляется на помощь. Вместе с ними увязывается дочь князя, красавица Ксения. Хитростью заманив Буслаева в пещеру и закрыв его там, разбойники продают Глеба и других русичей в плен в Константинополь. После освобождения новгородский герой немедленно отправляется в Византию, где его ждет немало сложных испытаний. Однако благодаря своей отваге и поддержке верных друзей Василий Буслаев достойно выйдет из схватки с врагом.

  • В основу сценария легла одноименная поэма, написанная советским поэтом и журналистом Сергеем Наровчатовым. В свою очередь, сюжет поэмы восходит к новгородскому былинному эпосу. 
  • Съемки фильма проходили на родине сюжетов о Василии Буслаеве – в Великом Новгороде. В кадре можно увидеть такие достопримечательности, как музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Ярославово Дворище.
  • Режиссер фильма, Геннадий Васильев, в своем творчестве не раз обращался к исторической и былинной тематике. Среди снятых им картин – «Финист – Ясный сокол» (1975), «Русь изначальная» (1985), «Царь Иван Грозный» (1991). 
  • Людмила Хитяева (Манефа Тимофеевна) также снималась в фильмах Геннадия Васильева «Финист – Ясный сокол» (1975) и «Пока бьют часы» (1977).

Фильм-сказка о былинном русском богатыре Василии Буслаеве — сыне Новгородского посадника. Жил он как хотел, сам по себе: не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип, ни в вороний грай. Сила и мощь Василия, сына Новгородского посадника (губернатора), водившего дружбу с простым народом, приводила в бешенство и нагоняла страх на разжиревших купцов новгородских. Дана была ему Богом сила Великая, а кому много дадено, с того много спросится.

Грянула беда: напал на святую Русь народ немилостивый, лютый, младости детей и немощи старцев не щадящий, и стал Василий — русский богатырь, щитом и мечом родимой земле, господину Великому Новгороду… Когда купцы узнали, что юноша собирается в поход во имя спасения своей земли от ворога, радости их не было границ. Разве можно сломить ту силу великую! Но Василий кладет конец всяческим козням и доводит свою экспедицию до победного конца. Он возвращается домой героем и еще привозит с собой зазнобу.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 3 января 1983
Премьера в мире 1 декабря 1982
Возраст 6+
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Дмитрий Золотухин
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Валерий Носик
Валерий Носик
Наталья Крачковская
Наталья Крачковская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Василий Буслаев 3 постера
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Василий Буслаев
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