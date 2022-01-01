Василий Буслаев, 1982

Фильм-сказка о былинном русском богатыре Василии Буслаеве — сыне Новгородского посадника. Жил он как хотел, сам по себе: не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип, ни в вороний грай. Сила и мощь Василия, сына Новгородского посадника (губернатора), водившего дружбу с простым народом, приводила в бешенство и нагоняла страх на разжиревших купцов новгородских. Дана была ему Богом сила Великая, а кому много дадено, с того много спросится.



Грянула беда: напал на святую Русь народ немилостивый, лютый, младости детей и немощи старцев не щадящий, и стал Василий — русский богатырь, щитом и мечом родимой земле, господину Великому Новгороду… Когда купцы узнали, что юноша собирается в поход во имя спасения своей земли от ворога, радости их не было границ. Разве можно сломить ту силу великую! Но Василий кладет конец всяческим козням и доводит свою экспедицию до победного конца. Он возвращается домой героем и еще привозит с собой зазнобу.