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Постер фильма Очень большая любовь
5.3
Очень большая любовь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Очень большая любовь
5.3

Очень большая любовь

, 2020
Oversize Love
Китай / комедия, драма, фэнтези / 18+
Романтическое фэнтези о волшебном любовном эликсире
Трейлеры
Постер фильма Очень большая любовь
5.3
Очень большая любовь - Дублированный трейлер
Очень большая любовь  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм черпает вдохновение в сказочной истории Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». Это прослеживается в разных элементах сценария – от кролика, ведущего главную героиню в нору, до Безумного Шляпника, а также зелья, которое дает ей то, что она хочет, и нового сценического псевдонима. 

Гуань использовала специальный грим, чтобы выглядеть толстой в кадре, как того требовала роль. Ей приходилось ходить в этом гриме по 6 часов в день во время съемок. 

За несколько дней до премьеры 6 марта 2020 года было объявлено, что фильм откладывается из-за объявления о коронавирусной инфекции. 

Съемки картины длились больше месяца с 4 декабря 2018 года по 21 января 2019 года.

Съемки проходили в Сямэне, столице восточнокитайской провинции Фуцзянь.

В фильме есть несколько потенциально опасных сообщений для подростков. Картина подходит для взрослой аудитории.

Премьера фильма состоялась 27 октября 2019 года в театре в центре Пекина, где собрались главные актеры и режиссер Чжан Линьцзы.

Линь Сяоси управляет фотостудией и в свободное время следит за жизнью звёзд. Всё в жизни девушки идёт хорошо, кроме одного факта — она очень любит покушать. В целом ей это не мешало, пока ее любимый актер не сказал, что будь она худее, он бы даже мог обратить на нее внимание. Вскоре Сяоси находит волшебный эликсир, способный творить чудеса. С помощью него девушка меняет свое тело и решает покорить сердце звездного актера, но вместо этого оказывается в центре любовного треугольника.

В ролях

Гуань Сяотун
Гуань Сяотун
Lin Xiaoxi
Джонни Хуан
Джонни Хуан
Han Bing
Даррен Чэнь
Даррен Чэнь
Huang Ke
Лу Шань
Лу Шань
Song Wenlu
Пань Ифэй
Пань Ифэй
James
Long Chang
Zheng
Dongqi Yang
Rookie Director
Ming Fan
Uncle Geng
Инцзюнь Чжао
Re Ge
Кар-Йинг Лау
Mysterious Old Man
Режиссер Линзи Чжан
Сценарист Eva Jin, Siyu Sun
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 30 октября 2020
Дата выхода
13 апреля 2023 Россия СБ Фильм
13 апреля 2023 Казахстан 12+
30 октября 2020 Китай
Сборы в мире $3 014 793
Другие названия
Yue ban Ai Li Si, Oversize Love, Очень большая любовь, 月半爱丽丝, Полненькая любовь

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 7 апреля 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Очень большая любовь - Дублированный трейлер
Очень большая любовь Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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