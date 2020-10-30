Фильм черпает вдохновение в сказочной истории Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». Это прослеживается в разных элементах сценария – от кролика, ведущего главную героиню в нору, до Безумного Шляпника, а также зелья, которое дает ей то, что она хочет, и нового сценического псевдонима.
Гуань использовала специальный грим, чтобы выглядеть толстой в кадре, как того требовала роль. Ей приходилось ходить в этом гриме по 6 часов в день во время съемок.
За несколько дней до премьеры 6 марта 2020 года было объявлено, что фильм откладывается из-за объявления о коронавирусной инфекции.
Съемки картины длились больше месяца с 4 декабря 2018 года по 21 января 2019 года.
Съемки проходили в Сямэне, столице восточнокитайской провинции Фуцзянь.
В фильме есть несколько потенциально опасных сообщений для подростков. Картина подходит для взрослой аудитории.
Премьера фильма состоялась 27 октября 2019 года в театре в центре Пекина, где собрались главные актеры и режиссер Чжан Линьцзы.
Линь Сяоси управляет фотостудией и в свободное время следит за жизнью звёзд. Всё в жизни девушки идёт хорошо, кроме одного факта — она очень любит покушать. В целом ей это не мешало, пока ее любимый актер не сказал, что будь она худее, он бы даже мог обратить на нее внимание. Вскоре Сяоси находит волшебный эликсир, способный творить чудеса. С помощью него девушка меняет свое тело и решает покорить сердце звездного актера, но вместо этого оказывается в центре любовного треугольника.
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