Фильм черпает вдохновение в сказочной истории Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». Это прослеживается в разных элементах сценария – от кролика, ведущего главную героиню в нору, до Безумного Шляпника, а также зелья, которое дает ей то, что она хочет, и нового сценического псевдонима.

Гуань использовала специальный грим, чтобы выглядеть толстой в кадре, как того требовала роль. Ей приходилось ходить в этом гриме по 6 часов в день во время съемок.

За несколько дней до премьеры 6 марта 2020 года было объявлено, что фильм откладывается из-за объявления о коронавирусной инфекции.

Съемки картины длились больше месяца с 4 декабря 2018 года по 21 января 2019 года.

Съемки проходили в Сямэне, столице восточнокитайской провинции Фуцзянь.

В фильме есть несколько потенциально опасных сообщений для подростков. Картина подходит для взрослой аудитории.

Премьера фильма состоялась 27 октября 2019 года в театре в центре Пекина, где собрались главные актеры и режиссер Чжан Линьцзы.