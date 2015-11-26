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Крампус Крампус
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Krampus

Крампус, 2015

2015 / США
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22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Макс Энгель – двенадцатилетний мальчик, который до последнего верил в рождественское волшебство. Но постоянные ссоры родственников доводят его до отчаяния. Разочарованный парнишка рвет в клочки письмо, которое подготовил для Санты, думая, что чудес не бывает. Это вызывает ужасные последствия: на город обрушивается снежная буря, отопление и элктричество отключаются, а с чердака доносится загадочный шум. Вместо Санта Клауса в гости к вздорному семейству пожаловал монстр с рогами и копытами – Крампус, жестоко карающий тех, кто в уходящем году плохо себя вел. Теперь гостям и хозяевам придется заслужить пощаду.

  • Кинолента должна была появиться в прокате 25 ноября, но премьеру перенесли на начало декабря, чтобы дата совпадала с австрийским торжеством, провозглашающим визит Крампуса к непослушной малышне.
  • Майкл Догерти говорит об антагонисте фильма как о злой тени Санты – в нем есть что-то игривое, но бесконечно мрачное, он как будто играет в кошки-мышки.
  • Дизайн отрицательного персонажа построен на основе многочисленных открыток и иллюстраций к мифам и легендам.
  • Начальный эпизод был создан за один съемочный день в действующем магазине Новой Зеландии.

Что за чудесный праздник! Вот-вот в дверь постучит Санта Клаус… Но только не в этот раз. Они нарушили священное правило – поссорились в Рождество. Теперь к ним явится Крампус и его армия демонов.

6.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 26 ноября 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майкл Догерти
Майкл Догерти
В ролях
Адам Скотт
Адам Скотт
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Эллисон Толман
Эллисон Толман
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Кончата Феррелл
Все актеры и съемочная группа
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Бойтесь пряничных человечков. Слышали? Говорят, что Санта Клаус в этом году не придет. Он объявил забастовку: выкинул все подарки, зажарил и съел оленей – ему не нравятся люди, которым не нужны чудеса. Ведь даже дети в сказки давно не верят, а взрослые… Те ждут рождественских скидок – само Рождество им без надобности. Возьмите для примера семейство Энжелов. Злится мистер Энжел (Адам Скотт): праздники мешают ему работать. Бесится его жена: ей надо готовить семейный ужин.…
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