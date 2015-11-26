Крампус, 2015

Макс Энгель – двенадцатилетний мальчик, который до последнего верил в рождественское волшебство. Но постоянные ссоры родственников доводят его до отчаяния. Разочарованный парнишка рвет в клочки письмо, которое подготовил для Санты, думая, что чудес не бывает. Это вызывает ужасные последствия: на город обрушивается снежная буря, отопление и элктричество отключаются, а с чердака доносится загадочный шум. Вместо Санта Клауса в гости к вздорному семейству пожаловал монстр с рогами и копытами – Крампус, жестоко карающий тех, кто в уходящем году плохо себя вел. Теперь гостям и хозяевам придется заслужить пощаду.
Что за чудесный праздник! Вот-вот в дверь постучит Санта Клаус… Но только не в этот раз. Они нарушили священное правило – поссорились в Рождество. Теперь к ним явится Крампус и его армия демонов.