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Тоннель в лето, выход прощаний
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Natsu e no tunnel, Sayonara no deguchi

Тоннель в лето, выход прощаний, 2022

2022 / Япония
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О фильме

Однажды Каору Тоно узнал городскую легенду, согласно которой, если найти тоннель Урасима и пройти по нему до конца, то исполнится самое заветное желание. Однако плата за это велика. Мечта станет явью лишь в обмен на несколько лет жизни. И вот как-то ночью Каору обнаруживает себя перед входом в этот самый подозрительный тоннель, о котором ходит так много слухов. Глядя на него, Каору осознаёт, что поглощён воспоминаниями о своей младшей сестре Карэн, которая пять лет назад погибла в результате несчастного случая. К большому сюрпризу Каору, оказывается, что в данный момент у тоннеля он находится не в одиночестве. Сюда за ним последовала недавно переведённая студентка Андзу Ханасиро, которая обещает помочь ему провести эксперимент с тоннелем. Однако неясно, зачем ей это нужно? И чего она хочет от Каору?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Tomohisa Taguchi
В ролях
Одзи Судзука
Мариэ Иитоё
Haruka Terui
Рикия Кояма
Сэиран Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
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Постер мультфильма Тоннель в лето, выход прощаний 1 постер
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