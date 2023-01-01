Тоннель в лето, выход прощаний, 2022

Однажды Каору Тоно узнал городскую легенду, согласно которой, если найти тоннель Урасима и пройти по нему до конца, то исполнится самое заветное желание. Однако плата за это велика. Мечта станет явью лишь в обмен на несколько лет жизни. И вот как-то ночью Каору обнаруживает себя перед входом в этот самый подозрительный тоннель, о котором ходит так много слухов. Глядя на него, Каору осознаёт, что поглощён воспоминаниями о своей младшей сестре Карэн, которая пять лет назад погибла в результате несчастного случая. К большому сюрпризу Каору, оказывается, что в данный момент у тоннеля он находится не в одиночестве. Сюда за ним последовала недавно переведённая студентка Андзу Ханасиро, которая обещает помочь ему провести эксперимент с тоннелем. Однако неясно, зачем ей это нужно? И чего она хочет от Каору?