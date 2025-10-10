Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1
Untitled Avatar: The Last Airbender Film 1
Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025
2025
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Жанр:
боевик
анимация
фэнтези
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2025
Премьера в мире
10 октября 2025
Режиссер
Лорен Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза
Фанатам придется запастись терпением.
Написать
11 ноября 2022 16:47
Все новости мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Отзывы
2022, США, боевик, фантастика
По-мужски
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, драма, триллер
Любовники
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама
Волшебники
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Либерея: Охотники за сокровищами
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, боевик
Не дыши: Начало
Отзывы
2022, США, триллер
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Отзывы
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Грозный папа
Отзывы
2021, Россия, комедия
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады