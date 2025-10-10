Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025

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о выходе в прокат Год выпуска 2025 Премьера в мире 10 октября 2025 Режиссер Лорен Монтгомери Все актеры и съемочная группа

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