Смолфут, 2018

А верите ли вы в существование йети? А они верят в вас? Именно такими вопросами задался сценарист «Побега из курятника» и «Автоспотом по галактике» Кэри Киркпатрик. В мире бигфутов ходят легенды о странных существах смоллфутах, но никто их не видел, да и в существование этих загадочных животных мало кто верит. Именно такой взгляд на теорию существования Снежного человека предлагает нам режиссер-дебютант. Помогать ему и озвучивать персонажей взялись актеры Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Супер Майк»), Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: Возвращение домой»), Джина Родригез («Аннигиляция», «10 причин моей ненависти») и даже сам Дэнни ДеВито («Роман с камнем», «Эрин Брокович»).

Главный герой фильма — молодой йети, который, как и все остальные бигфуты слышал легенды о том, что где-то далеко существует загадочный мир «малоножных» людей, но, как и все остальные, в эти сказки не верит. Но тут его мир переворачивается с ног на голову, ведь он встречает того самого опасного и ужасного человека. Встреча с людьми несет славу для йети в его мире, у него наконец появляется шанс завоевать сердце любимой девушки и занять положение в обществе. Но на самом деле у встречи с человеком оказывается куда больше последствий, ведь теперь бигфуты знают, что мир не состоит из их уютной деревушки, а за пределами родного дома ждет еще очень много открытий.