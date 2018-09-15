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Smallfoot

Смолфут, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мультфильм о жизни йети, которые не верят в существование людей
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Причины посмотреть Факты О фильме

А верите ли вы в существование йети? А они верят в вас? Именно такими вопросами задался сценарист «Побега из курятника» и «Автоспотом по галактике» Кэри Киркпатрик. В мире бигфутов ходят легенды о странных существах смоллфутах, но никто их не видел, да и в существование этих загадочных животных мало кто верит. Именно такой взгляд на теорию существования Снежного человека предлагает нам режиссер-дебютант. Помогать ему и озвучивать персонажей взялись актеры Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Супер Майк»), Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: Возвращение домой»), Джина Родригез («Аннигиляция», «10 причин моей ненависти») и даже сам Дэнни ДеВито («Роман с камнем», «Эрин Брокович»).

Главный герой фильма — молодой йети, который, как и все остальные бигфуты слышал легенды о том, что где-то далеко существует загадочный мир «малоножных» людей, но, как и все остальные, в эти сказки не верит. Но тут его мир переворачивается с ног на голову, ведь он встречает того самого опасного и ужасного человека. Встреча с людьми несет славу для йети в его мире, у него наконец появляется шанс завоевать сердце любимой девушки и занять положение в обществе. Но на самом деле у встречи с человеком оказывается куда больше последствий, ведь теперь бигфуты знают, что мир не состоит из их уютной деревушки, а за пределами родного дома ждет еще очень много открытий.

— В основу сценария легло произведение Серджо Паблоса

— Компьютерной анимацией занимается Sony Pictures Imageworks, которая также готовила анимацию для мультфильма «Аисты»

Фильм переворачивает миф о бигфутах с ног на голову. В нем молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А еще – вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки. Вас ждет веселая история о дружбе, отваге и радости, которую приносят новые открытия.

7.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера онлайн 4 декабря 2018
Премьера в мире 15 сентября 2018
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кэри Киркпатрик
Кэри Киркпатрик
Все актеры и съемочная группа
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В Гималаях обитают йети. Они живут по законам камней, которые им рассказывает вождь. Каждый день снежные люди много трудятся, и у них не остается времени на то, чтобы мечтать и размышлять о том, почему все в их мире устроено именно так. Например, молодой йети Миго хочет стать звонарем, как и его отец, даже несмотря на то, что тот «отбил» всю голову на такой работе. Жизнь Миго переворачивается, когда он случайно сталкивается с человеком. Правда, ему никто не верит, кроме…
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ksartnn 28 октября 2018, 14:09
Мультфильм посмотрели на одном дыхании. Добрая история. Понравился и ребенку и взрослым. Наш перевод дает повод посмеятся)
as.ru76 27 октября 2018, 14:25
Ходила вдвоем с 5-летним сыном, отличный мультфильм, получили удовольствие!
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