Волшебный портрет, 1997

В благодарность за доброту главный герой фильма, Иван, получает от лесной колдуньи волшебный портрет. На нем изображена чужеземная красавица Сяо Цин. Выясняется, что девушка с портрета может разговаривать с Иваном. Она рассказывает парню свою печальную историю. Злой волшебник Юань Па заколдовал красавицу, но ее брат успел нарисовать портрет, в который вселилась душа Сяо Цин. Больше всего на свете девушка хотела бы вновь соединить свою душу с телом и стать свободной, но это невозможно, пока жив Юань Па. Вскоре злодей находит портрет в России и крадет его для своих коварных целей. Иван бросается в погоню…