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Волшебный портрет Волшебный портрет
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Волшебный портрет, 1997

1997 / Россия / Китай
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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В благодарность за доброту главный герой фильма, Иван, получает от лесной колдуньи волшебный портрет. На нем изображена чужеземная красавица Сяо Цин. Выясняется, что девушка с портрета может разговаривать с Иваном. Она рассказывает парню свою печальную историю. Злой волшебник Юань Па заколдовал красавицу, но ее брат успел нарисовать портрет, в который вселилась душа Сяо Цин. Больше всего на свете девушка хотела бы вновь соединить свою душу с телом и стать свободной, но это невозможно, пока жив Юань Па. Вскоре злодей находит портрет в России и крадет его для своих коварных целей. Иван бросается в погоню…

  • Роль Сяо Цин стала дебютом китайской актрисы Гао Ли в большом кино. В русскоязычном прокате ее дублировала Татьяна Веселкина. 
  • Участие в съемках приняли Сергей и Ирина Безруковы, на тот момент еще не состоявшие в браке (в титрах Ирина указана под фамилией Ливанова). Сергей озвучил Ван Луня, брата главной героини, а Ирина исполнила роль соблазнительной Малахитовой феи. 
  • Режиссером фильма стал Геннадий Васильев. Именно Васильев после смерти “главного сказочника советского кино” Александра Роу смог воплотить на экране его замысел - снял фильм “Финист - Ясный Сокол”. Роу успел написать сценарий к картине, но скончался до начала съемок.

Иван находит в своей деревне портрет прекрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем, в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет - и Иван отправляется на поиски любимого образа.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 31 июля 1997
Премьера в мире 31 июля 1997
Возраст 18+
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Гао Ли
Чэнь Цзяньзюань
Чен Лу
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волшебный портрет 1 постер
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Волшебный портрет

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