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Горя бояться - счастья не видать
Gorya boyatsya: schastya ne vidat
Горя бояться - счастья не видать, 1974
1974
6.7
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10
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
комедия
фэнтези
музыка
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
1974
Премьера в России
30 декабря 1974
Премьера в мире
25 декабря 1973
Режиссер
Виктор Туров
В ролях
Наталья Воробьева
Евгения Сабельникова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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