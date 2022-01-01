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Миллион лет до нашей эры Миллион лет до нашей эры
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One Million Years B.C.

Миллион лет до нашей эры, 1966

1966 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Действие фильма происходит в вымышленное доисторическое время. Пещерные люди сосуществуют в одном мире с динозаврами и фантастическими существами.

Главный герой фильма Тумак изгнан из своего родного племени. После многих дней скитаний по пустыне, едва живого, его спасают от смерти незнакомые ему воины. Новые соплеменники гораздо более цивилизованы и продвинулись дальше в эволюции: имеют более совершенный язык, едят с тарелок, проводят обряд похорон. Тумак сближается с девушкой Лоаной. Тумак пытается украсть копьё одного из воинов, но оказывается пойман и изгнан из племени вместе с Лоаной.

Тумак и Лоана вынуждены скитаться, постоянно спасаясь от полной опасности доисторической фауны…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 24 ноября 1966
Возраст 12+
Режиссер
Дон Чэффи
В ролях
Рэкел Уэлч
Джон Ричардсон
Перси Херберт
Роберт Браун
Мартин Бесвик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Миллион лет до нашей эры 2 постера
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