Миллион лет до нашей эры, 1966

Действие фильма происходит в вымышленное доисторическое время. Пещерные люди сосуществуют в одном мире с динозаврами и фантастическими существами.



Главный герой фильма Тумак изгнан из своего родного племени. После многих дней скитаний по пустыне, едва живого, его спасают от смерти незнакомые ему воины. Новые соплеменники гораздо более цивилизованы и продвинулись дальше в эволюции: имеют более совершенный язык, едят с тарелок, проводят обряд похорон. Тумак сближается с девушкой Лоаной. Тумак пытается украсть копьё одного из воинов, но оказывается пойман и изгнан из племени вместе с Лоаной.



Тумак и Лоана вынуждены скитаться, постоянно спасаясь от полной опасности доисторической фауны…