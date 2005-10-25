На Рождество все ждут доброго Санта Клауса с подарками. Но ведь так было не всегда… Тысячу лет назад один из демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, по которому был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к настоящему веселью и намерен отыграться на людях по полной программе.