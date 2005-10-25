5.3Santa's Slay
Санта-киллер, 2005
Канада / ужасы, комедия, фэнтези / 18+
О фильме
На Рождество все ждут доброго Санта Клауса с подарками. Но ведь так было не всегда… Тысячу лет назад один из демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, по которому был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к настоящему веселью и намерен отыграться на людях по полной программе.
В ролях
Билл Голдберг
Santa
Дэйв Томас
Pastor Timmons
Ребекка Гэйхарт
Gwen Mason
Фрэн Дрешер
Virginia Mason
Роберт Калп
Grandpa
Алисия Лорен
Beth Mason
Режиссер Дэвид Стейман
Сценарист Дэвид Стейман
Композитор Хеннинг Лонер
Детали фильма
Страна Канада
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 10 августа 2008
Премьера в мире 25 октября 2005
Дата выхода
|15 декабря 2005
|Германия
|25 октября 2005
|Канада
|20 декабря 2005
|США
MPAA R
Сборы в мире $6 982
Производство Media 8 Entertainment, Rat Entertainment, M8 Production 1
Другие названия
Santa's Slay, El verdadero Santa, Le Tueur de Noël, Matança de Natal, Paholaispukki, Santa's Slay - Blutige Weihnachten, Uma Noite de Fúria, Véres karácsony, Very Bad Santa, Zły święty, Різдвяна різанина Санти, Санта-киллер, サタンクロース, Santa Infernal
Обновлено 12 ноября 2020
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