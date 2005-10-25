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Постер фильма Санта-киллер
5.3
Киноафиша Фильмы Санта-киллер
5.3

Санта-киллер

, 2005
Santa's Slay
Канада / ужасы, комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Санта-киллер
5.3

О фильме

На Рождество все ждут доброго Санта Клауса с подарками. Но ведь так было не всегда… Тысячу лет назад один из демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, по которому был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к настоящему веселью и намерен отыграться на людях по полной программе.

В ролях

Крис Кэттэн
Крис Кэттэн
Jason Mason
Сол Рубинек
Сол Рубинек
Mr. Green
Дуглас Смит
Дуглас Смит
Nicolas Yuleson
Билл Голдберг
Santa
Дэйв Томас
Pastor Timmons
Ребекка Гэйхарт
Gwen Mason
Фрэн Дрешер
Virginia Mason
Роберт Калп
Grandpa
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин
Mary 'Mac' Mackenzie
Алисия Лорен
Beth Mason
Режиссер Дэвид Стейман
Сценарист Дэвид Стейман
Композитор Хеннинг Лонер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 10 августа 2008
Премьера в мире 25 октября 2005
Дата выхода
15 декабря 2005 Германия
25 октября 2005 Канада
20 декабря 2005 США
MPAA R
Сборы в мире $6 982
Производство Media 8 Entertainment, Rat Entertainment, M8 Production 1
Другие названия
Santa's Slay, El verdadero Santa, Le Tueur de Noël, Matança de Natal, Paholaispukki, Santa's Slay - Blutige Weihnachten, Uma Noite de Fúria, Véres karácsony, Very Bad Santa, Zły święty, Різдвяна різанина Санти, Санта-киллер, サタンクロース, Santa Infernal

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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