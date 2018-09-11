Тролль: История с хвостом, 2018

Режиссером мультфильма «Тролль: Невероятное путешествие в мир людей» стал Кевин Манро, поставивший анимацию «Черепашки-ниндзя» в 2007 году. На роли озвучки были выбраны малоизвестные актеры: Соня Болл, Ричард Дюмон, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Рик Джонс и Адам Незеркотт .

У принца тролля Трима есть только два дня, чтобы спасти своего отца, короля Грома, который превратился в камень, а хвост его украло нечто злое из леса. Трим и его спутники должны отправиться в дикое и опасное путешествие по тролльскому королевству Эрвод, чтобы забрать хвост Грома, спасти жизнь короля и вернуть царство его законному правителю.

Добрый семейный музыкальный мультфильм по сценарию Питера Додда (“Цирк! Цирк! Цирк!”) не только расскажет о историю приключений и взросления юного Трима, волшебницы Фреи и двухголового тролля по кличке Балбес, но и познакомит зрителей со скандинавской мифологией и традициями. С 6 марта 2020 года мультик доступен к просмотру на онлайн-платформах.