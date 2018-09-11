Тролль: История с хвостом, 2018

Режиссером мультфильма «Тролль: Невероятное путешествие в мир людей» стал Кевин Манро, поставивший анимацию «Черепашки-ниндзя» в 2007 году. На роли озвучки были выбраны малоизвестные актеры: Соня Болл, Ричард Дюмон, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Рик Джонс и Адам Незеркотт .
У принца тролля Трима есть только два дня, чтобы спасти своего отца, короля Грома, который превратился в камень, а хвост его украло нечто злое из леса. Трим и его спутники должны отправиться в дикое и опасное путешествие по тролльскому королевству Эрвод, чтобы забрать хвост Грома, спасти жизнь короля и вернуть царство его законному правителю.
Добрый семейный музыкальный мультфильм по сценарию Питера Додда (“Цирк! Цирк! Цирк!”) не только расскажет о историю приключений и взросления юного Трима, волшебницы Фреи и двухголового тролля по кличке Балбес, но и познакомит зрителей со скандинавской мифологией и традициями. С 6 марта 2020 года мультик доступен к просмотру на онлайн-платформах.
Далеко в лесах от людских глаз надежно укрыто королевство троллей. Оно живет в мире и согласии под предводительством короля Грома, который даже не подозревает, что его брат желает занять трон вместо него. Желая заполучить власть, брат устраивает королю ловушку и тот обращается в камень. И теперь у юного принца Трима есть всего два дня, чтобы спасти своего отца и помочь ему вернуться на трон. Трим вместе со своей командой отправляется в опасное путешествие по диким лесам, чтобы вернуть мир в родное королевство. На протяжении всей анимации зрителей ждет знакомство со множеством забавных героев, мимика и поведение которых не оставят равнодушными. Яркие спецэффекты, захватывающий сюжет с множеством волшебных приколов – эта история не имеет ограничения в возрасте своей аудитории и будет интересна как детям, так и взрослым!