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Тролль: История с хвостом Тролль: История с хвостом
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Troll: The Tale of a Tail

Тролль: История с хвостом, 2018

2018 / Канада / Норвегия / Китай
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Добрый семейный мультфильм о приключениях троллей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером мультфильма «Тролль: Невероятное путешествие в мир людей» стал Кевин Манро, поставивший анимацию «Черепашки-ниндзя» в 2007 году. На роли озвучки были выбраны малоизвестные актеры:  Соня Болл, Ричард Дюмон,  Элана Дункельман,  Анджела Галуппо,  Рик Джонс и Адам Незеркотт .

У принца тролля Трима есть только два дня, чтобы спасти своего отца, короля Грома, который превратился в камень, а хвост его украло нечто злое из леса.  Трим и его спутники должны отправиться в дикое и опасное путешествие по тролльскому королевству Эрвод, чтобы забрать хвост Грома, спасти жизнь короля и вернуть царство его законному правителю.

Добрый семейный музыкальный мультфильм по сценарию Питера Додда (“Цирк! Цирк! Цирк!”) не только расскажет о историю приключений и взросления юного Трима, волшебницы Фреи и двухголового тролля по кличке Балбес, но и познакомит зрителей со скандинавской мифологией и традициями. С 6 марта 2020 года мультик доступен к просмотру на онлайн-платформах.

  • В основу сюжета мультфильма легла история из трактата о реальной и мифической географии Китая под названием “Книга гор и морей” (“Шань хай цзин”).
  • Героев мультфильма озвучили популярные в соцсетях медийные персоны: Трим заговорил голосом рэпера и видеоблогера Эльдара Джарахова, Балбес – голосом комика Антона Шастуна (“Импровизация”), а Фрея – голосом телеведущей Иды Галич (“Орел и решка”, “Ревизорро”).
  • Разработка проекта велась с 2012 года. В 2016 году “Тролль: История с хвостом” был утвержден в качестве совместного мультфильма Канады, Норвегии и Китая. Позже Китай отказался от полноценного участия в производстве, но трое китайских продюсеров все же вошли в состав создателей картины.
  • Изначально мультфильм планировали выпустить на двух языках, поэтому мимику персонажей собирались анимировать дважды.
  • На дизайн персонажей создателей вдохновили классические образы сказочных существ из скандинавской мифологии и фольклора. За разработку изображений героев отвечал французский иллюстратор и автор книг в жанре фэнтези Жан-Батист Монж.
  • Премьерный показ мультфильма состоялся на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.
  • Все этапы производства “Тролля” проходили в Монреале, Канада, и заняли около трех лет.
  • При создании образа главного героя Трима художники вдохновлялись Иккингом из мультика DreamWorks Animation “Как приручить дракона” и Маугли.
  • Музыку к мультфильму написал канадский композитор Дэниэл Скотт. Скотт известен совими франкоязычными версиями песен для американских блокбастеров и является обладателем множества профессиональных наград и премий.
  • Запись саундтрека к “Троллю” продлилась восемь дней, в ней участвовали 50 музыкантов и 20 певцов. Партитура на 192 страницы превратилась в 70 минут оригинальной музыки, сведение которой заняло почти три недели.
  • Есть версия, что образ главного антагониста – жадного тирана Грима, захватившего власть в королевстве, – списан с диктатора Ким Чен Ына из Северной Кореи.
  • Российский предпоказ мультфильма прошел 1 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве, а спустя 5 дней “Тролль: История с хвостом” вышел в широкий прокат, собрав в итоге 122 тысячи долларов.
  • В скандинавской мифологии троллей – существ, обладающих магическими способностями, – обычно делят на два вида. Горных троллей отличает гигантский рост, ненависть к человеку и склонность к людоедству. Лесные (они же болотные) тролли ростом поменьше и при всей нелюбви к людям не склонны намеренно причинять им вред. Существует теория, что тролли – это наследники древних великанов йотунов из Йотунхейма, одного из девяти миров в кроне великого дерева Иггдрасиль, и заклятые враги богов из Асгарда.
  • “Тролль: История с хвостом” – четвертый по счету анимационный проект для режиссера Кевина Манро после “Черепашек-ниндзя” (2007), экранизации консольной игры “Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры” (2015) и “Слая Купера” (2016).
  • В 2019 году мультфильм вошел в список из двенадцати номинантов на норвежскую премию Amanda Award 2019 в категории “Приз зрительских симпатий”. Также “Тролль” показали на Каннском фестивале 2019 года.

Далеко в лесах от людских глаз надежно укрыто королевство троллей. Оно живет в мире и согласии под предводительством короля Грома, который даже не подозревает, что его брат желает занять трон вместо него. Желая заполучить власть, брат устраивает королю ловушку и тот обращается в камень. И теперь у юного принца Трима есть всего два дня, чтобы спасти своего отца и помочь ему вернуться на трон. Трим вместе со своей командой отправляется в опасное путешествие по диким лесам, чтобы вернуть мир в родное королевство. На протяжении всей анимации зрителей ждет знакомство со множеством забавных героев, мимика и поведение которых не оставят равнодушными. Яркие спецэффекты, захватывающий сюжет с множеством волшебных приколов – эта история не имеет ограничения в возрасте своей аудитории и будет интересна как детям, так и взрослым!

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 8 июля 2019
Премьера в мире 11 сентября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Кевин Манро
Кевин Манро
В ролях
Адам Незеркотт
Ричард Дюмон
Соня Болл
Марк Камачо
Элана Дункельман
Все актеры и съемочная группа
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Тролль: История с хвостом смотреть онлайн

Тролль: История с хвостом
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
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Каждый год в королевстве лесных троллей проходит испытание, победитель которого занимает трон. Самые смелые и отважные мужчины должны пройти полосу препятствий, полную коварных опасностей, главная из которых — солнечный свет, мигом обращающий тролля в камень. Первым к финишу вновь приходит Гром, обожаемый всеми король, долгие годы не упускающий победы. Вот только его злой брат устал быть вечно вторым. Обманом он заманивает Грома в ловушку и превращает в каменную статую. Теперь ему никто…
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alena-gaponenko94 6 февраля 2020, 07:40
Очень понравился мультик)) ребенок был в восторге)) 👍👍👍
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13 голосов
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