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Summer film ni notte

Фильм этого лета, 2020

2020 / Япония
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Старшеклассники решают снять фильм о самураях. 

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 2 ноября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Соси Масумото
В ролях
Марика Ито
Даити Канэко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фильм этого лета 1 постер
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