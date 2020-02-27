Яга: Кошмар темного леса, 2019

Святослав Подгаевский, режиссёр хорроров «Пиковая дама. Черный обряд», «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых», снова готов сыграть на глубинных страхах зрителей. Его новый фильм расскажет историю молодой семьи, переехавшей на окраину города. Для маленькой дочки родители нанимают няню, однако по какой-то причине совсем не замечают странностей в её поведении – и не слышат предупреждений старшего сына Егора. Установленные отцом семейства видеокамеры также не фиксируют ничего примечательного – женщина мила, заботлива и кажется заслуживающей доверия.

Однако в один совсем не прекрасный день Егор, вернувшись из школы, не находит дома ни маленькой сестрёнки, ни таинственной няни. При этом его родители словно не помнят о своей дочери – и находятся в странном состоянии, похожем на транс. Мальчик посвящает друзей в страшную тайну, и вместе они отправляются на поиски древнего демона по имени Яга, чтобы вернуть малышку в семью.

Подгаевский известен своим умением профессионально доводить зрителей до дрожи в коленях – и его новая киноработа, похоже, не станет исключением. По словам создателей «Яги», поклонников хорроров ждёт «масштабная, яркая, страшная, но при этом глубокая история». Кстати, продюсер Иван Капитонов, чья компания QS Films работала над фильмом, сравнивает новую историю Подгаевского с такими хитами, как «Оно» Андреса Мускетти и «Очень странные дела» от Netflix. Смогут ли юный Олег Чугунов («Ленинград 46») и его товарищи по цеху повторить успех зарубежных коллег, станет известно после премьеры. Однако стоит заметить, что режиссёрская интуиция Подгаевского редко подводила мастера российского хоррора при работе с актёрским кастом.