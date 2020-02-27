Яга: Кошмар темного леса, 2019

Святослав Подгаевский, режиссёр хорроров «Пиковая дама. Черный обряд», «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых», снова готов сыграть на глубинных страхах зрителей. Его новый фильм расскажет историю молодой семьи, переехавшей на окраину города. Для маленькой дочки родители нанимают няню, однако по какой-то причине совсем не замечают странностей в её поведении – и не слышат предупреждений старшего сына Егора. Установленные отцом семейства видеокамеры также не фиксируют ничего примечательного – женщина мила, заботлива и кажется заслуживающей доверия.
Однако в один совсем не прекрасный день Егор, вернувшись из школы, не находит дома ни маленькой сестрёнки, ни таинственной няни. При этом его родители словно не помнят о своей дочери – и находятся в странном состоянии, похожем на транс. Мальчик посвящает друзей в страшную тайну, и вместе они отправляются на поиски древнего демона по имени Яга, чтобы вернуть малышку в семью.
Подгаевский известен своим умением профессионально доводить зрителей до дрожи в коленях – и его новая киноработа, похоже, не станет исключением. По словам создателей «Яги», поклонников хорроров ждёт «масштабная, яркая, страшная, но при этом глубокая история». Кстати, продюсер Иван Капитонов, чья компания QS Films работала над фильмом, сравнивает новую историю Подгаевского с такими хитами, как «Оно» Андреса Мускетти и «Очень странные дела» от Netflix. Смогут ли юный Олег Чугунов («Ленинград 46») и его товарищи по цеху повторить успех зарубежных коллег, станет известно после премьеры. Однако стоит заметить, что режиссёрская интуиция Подгаевского редко подводила мастера российского хоррора при работе с актёрским кастом.
Святослава Подгаевского называют самым успешным режиссёром фильмов ужасов в России. Кстати, его талант оценили в Netflix, купив права на показ хоррора «Невеста» (2017) в странах Латинской Америки. В Бразилии и Мексике фильм почти догнал по доходам оскароносную ленту «Прочь» Джордана Пила и «Счастливого дня смерти» Кристофера Лэндона.
В интервью изданию «Коммерсант» режиссёр признался, что считает «Ягу» самым масштабным фильмом из всех, над которыми он работал. Также, по словам Подгаевского, ему крайне симпатичны юные герои хоррора и сложившиеся между ними дружеские отношения.
Олег Чугунову, исполнившему главную роль, на момент съёмок ещё не исполнилось 16 лет – возраста, с которого разрешён просмотр фильма для зрителей. Однако премьеру «Яги» юный актёр, празднующий день рождения в январе, уже сможет увидеть вместе с коллегами – согласно официальному возрастному цензу.
Несмотря на возраст, за плечами Олега Чугунова – солидный опыт работы в кино и сериалах («Аванпост», «Хор», «Ленинград 46», «Консультант»), а также озвучке иностранных проектов («Молодой Папа»).
Проект фильма был представлен Святославом Подгаевским в апреле 2018 года на питчинге для Фонда Кино, состоявшемся в стенах ВГИКа. Режиссёр также выступил в качестве одного из авторов сценария и сопродюсера новой ленты.
В работе над сценарием «Яги» участвовала команда, помогавшая Подгаевскому с другими его успешными проектами: Наталья Дубовая («Русалка. Озеро мертвых») и продюсер Иван Капитонов («Пиковая дама. Черный обряд», «Русалка. Озеро мертвых» и «Невеста»).
В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают – все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня – древний славянский демон...