Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Сериал
Новости: сериал
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
Написать
22 июля 2022 16:16
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»
Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.
Написать
22 июля 2022 15:29
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»
Сыграют ли они отца и сына?
Написать
21 июля 2022 20:57
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»
«Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».
Написать
21 июля 2022 19:13
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона»
Отступи, зима, потому что в Вестерос идут огонь и кровь.
Написать
21 июля 2022 10:41
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.
Написать
19 июля 2022 16:03
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Признанный критиками сериал вернется в конце лета.
Написать
19 июля 2022 15:22
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Новое шоу от создателя «Эйфории».
Написать
19 июля 2022 13:59
Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air
Шоу будет посвящено конкуренции между авиакомпаниями Virgin Atlantic и British Airways.
Написать
19 июля 2022 12:26
О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть?
Самое важное о новом эдалт-мульте с отбитыми персонажами.
Написать
15 июля 2022 18:18
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
Написать
15 июля 2022 18:00
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»
Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.
Написать
15 июля 2022 11:09
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти»
На Средиземье надвигается смертельная угроза.
Написать
14 июля 2022 17:57
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
Серийные убийцы, призраки, куклы из людей и многое другое.
Написать
14 июля 2022 16:28
О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть?
Экранизация серий видеоигр Resident Еvil. О новом сериале «Обитель зла» в вопросах и ответах.
1 комментарий
14 июля 2022 16:17
Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»
Весь сезон будет посвящен раскрытию одного дела.
Написать
14 июля 2022 11:28
Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»
Закрученный детектив с многочисленными «скелетами в шкафах».
Написать
13 июля 2022 12:28
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?
Рассказываем все, что известно о новом сезоне в данный момент.
Написать
11 июля 2022 17:43
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом
Об этом рассказал шоураннер Эрик Крипке.
Написать
11 июля 2022 15:55
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»
Сюжет финальных эпизодов держится в секрете, но известно, что в них появятся звезды «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
Написать
8 июля 2022 09:47
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Также ведется работа над несколькими другими проектами.
Написать
7 июля 2022 15:36
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном
Об этом заявил сам актер.
Написать
6 июля 2022 14:50
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер.
Написать
6 июля 2022 11:51
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона
Продления на третий сезон ждать не стоит.
Написать
5 июля 2022 13:27
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
«Последние 20 минут уже расписаны».
Написать
5 июля 2022 10:29
Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE
1 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошел показ финальных эпизодов сериала AMORE MORE. После просмотра состоялся паблик-ток с участием съемочной группы, экспертов в области сексологии, психологов, блогеров и кинокритиков. Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин.
Написать
4 июля 2022 15:05
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
8 июля на Apple TV+ состоится премьера сериала «Черная птица» с Тэроном Эджертоном в главных ролях. Киноафиша уже посмотрела все шесть эпизодов и спешит поделиться своими наблюдениями.
Написать
4 июля 2022 13:50
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
В этом году скромный шестисерийный проект из Израиля, рассказывающий о противостоянии радикально настроенной старшеклассницы с либеральным учителем, покорил престижный фестиваль Canneseries, взяв в его программе главный приз. Теперь, когда «Урок» добрался и до России, самое время раскрыть секрет его успеха.
Написать
4 июля 2022 13:43
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»
Действие развернется среды лесистых холмов и горных рек.
Написать
4 июля 2022 13:05
Related video
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену