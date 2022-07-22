Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»

В этом году скромный шестисерийный проект из Израиля, рассказывающий о противостоянии радикально настроенной старшеклассницы с либеральным учителем, покорил престижный фестиваль Canneseries, взяв в его программе главный приз. Теперь, когда «Урок» добрался и до России, самое время раскрыть секрет его успеха.