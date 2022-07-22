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Новости: сериал

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
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22 июля 2022 16:16
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории» Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории» Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.
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22 июля 2022 15:29
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны» Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны» Сыграют ли они отца и сына?
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21 июля 2022 20:57
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем» Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем» «Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».
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21 июля 2022 19:13
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона» Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона» Отступи, зима, потому что в Вестерос идут огонь и кровь.
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21 июля 2022 10:41
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса» HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса» Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.
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19 июля 2022 16:03
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***» Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***» Признанный критиками сериал вернется в конце лета.
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19 июля 2022 15:22
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир» Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир» Новое шоу от создателя «Эйфории».
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19 июля 2022 13:59
Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air Шоу будет посвящено конкуренции между авиакомпаниями Virgin Atlantic и British Airways.
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19 июля 2022 12:26
О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть? О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть? Самое важное о новом эдалт-мульте с отбитыми персонажами.
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15 июля 2022 18:18
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
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15 июля 2022 18:00
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент» Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент» Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.
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15 июля 2022 11:09
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти» Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти» На Средиземье надвигается смертельная угроза.
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14 июля 2022 17:57
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов» Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов» Серийные убийцы, призраки, куклы из людей и многое другое.
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14 июля 2022 16:28
О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть? О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть? Экранизация серий видеоигр Resident Еvil. О новом сериале «Обитель зла» в вопросах и ответах.
1 комментарий
14 июля 2022 16:17
Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник» Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник» Весь сезон будет посвящен раскрытию одного дела.
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14 июля 2022 11:28
Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью» Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью» Закрученный детектив с многочисленными «скелетами в шкафах».
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13 июля 2022 12:28
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет? Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет? Рассказываем все, что известно о новом сезоне в данный момент.
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11 июля 2022 17:43
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом Об этом рассказал шоураннер Эрик Крипке.
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11 июля 2022 15:55
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу» Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу» Сюжет финальных эпизодов держится в секрете, но известно, что в них появятся звезды «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
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8 июля 2022 09:47
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти» Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти» Также ведется работа над несколькими другими проектами.
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7 июля 2022 15:36
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном Об этом заявил сам актер.
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6 июля 2022 14:50
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера» Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера» Премьеры намечены на октябрь.
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6 июля 2022 13:01
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах «Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер.
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6 июля 2022 11:51
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона Продления на третий сезон ждать не стоит.
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5 июля 2022 13:27
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал «Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал «Последние 20 минут уже расписаны».
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5 июля 2022 10:29
Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE 1 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошел показ финальных эпизодов сериала AMORE MORE. После просмотра состоялся паблик-ток с участием съемочной группы, экспертов в области сексологии, психологов, блогеров и кинокритиков. Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин.
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4 июля 2022 15:05
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе? Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе? 8 июля на Apple TV+  состоится премьера сериала «Черная птица» с Тэроном Эджертоном в главных ролях. Киноафиша уже посмотрела все шесть эпизодов и спешит поделиться своими наблюдениями.
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4 июля 2022 13:50
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок» Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок» В этом году скромный шестисерийный проект из Израиля, рассказывающий о противостоянии радикально настроенной старшеклассницы с либеральным учителем, покорил престижный фестиваль Canneseries, взяв в его программе главный приз. Теперь, когда «Урок» добрался и до России, самое время раскрыть секрет его успеха.
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4 июля 2022 13:43
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать» Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать» Действие развернется среды лесистых холмов и горных рек.
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4 июля 2022 13:05
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