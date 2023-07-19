Барби, 2023

«Барби» – новая работа режиссера Алетеи Джонс, автора комедии «Весёлый ужин мамочек». Она также участвовала в многосерийных проектах, таких как – «Жизнь Гортимера Гиббона на Нормальной Улице» и «Анатомия». Главную роль в ее картине сыграет обладательница заветного «Оскара», неподражаемая Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Отверженные»).

Сюжет фильма закручивается вокруг куклы, которую выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. В реальном мире ей предстоит пережить немало открытий и приключений.