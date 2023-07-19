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Barbie

Барби, 2023

2023 / США
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«Барби» – новая работа режиссера Алетеи Джонс, автора комедии «Весёлый ужин мамочек». Она также участвовала в многосерийных проектах, таких как – «Жизнь Гортимера Гиббона на Нормальной Улице» и «Анатомия». Главную роль в ее картине сыграет обладательница заветного «Оскара», неподражаемая Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Отверженные»).

Сюжет фильма закручивается вокруг куклы, которую выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. В реальном мире ей предстоит пережить немало открытий и приключений.

- Изначально «некрасивую Барби» должна была сыграть Эми Бет Шумер, однако, из-за конфликта расписаний ей пришлось выбыть из проекта. Шумер также должна была переписать сценарий, автором которого выступила Хилари Уинстон (сериал «Однокурсники»)

Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 июля 2023
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Грета Гервиг
Грета Гервиг
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Симу Лю
Симу Лю
Америка Феррера
Америка Феррера
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Барби 2 постера
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По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома» Этому уже есть объяснение.
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14 июля 2022 12:50
Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена Их будет минимум пять пар.
Написать
6 июля 2022 13:43
Райан Гослинг впервые предстал в образе Кена из фильма «Барби» Идеальный мужчина для идеальной женщины.
Написать
16 июня 2022 10:11
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