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Мумия: Гробница Императора Драконов Мумия: Гробница Императора Драконов
Киноафиша Фильмы Мумия: Гробница Императора Драконов
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

Мумия: Гробница Императора Драконов, 2008

2008 / Германия / Канада / США
7.0 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Спустя два тысячелетия китайский император Цинь Ши Хуанди и его воины, некогда превращенные в глиняные статуи, пробуждаются ото сна, чтобы поработить мир живых. Древнее заклятие колдуньи Цзы Юань снято, и единственный, кто готов противостоять армии мертвых, – бесстрашный исследователь-авантюрист Рик О’Коннелл, компанию которому составят его повзрослевший сын Алекс, супруга Эвелин и ее брат Джонатан.

  • Гробница Императора Драконов с ее терракотовой армией списана с реально существующей императорской гробницы династии Цинь, расположенной в Сиане, Китай.
  • Из-за обязательств по другим проектам Рейчел Вайс пришлось отказаться от роли Эвелин, и ее заменила Мария Белло.
  • Создатели франшизы планировали съемки четвертой части с подзаголовком “Восстание ацтеков”. Контракты с Бренданом Фрейзером и Марией Белло были уже подписаны, а на роль главного антагониста хотели пригласить Антонио Бандераса. Однако после низких оценок третьей части производство “Восстания ацтеков” было заморожено.
  • Изначально режиссерское кресло должен был занять Джо Джонстон, поставивший “Джуманджи”. Однако Джонстон в итоге предпочел поработать над перезапуском “Человека-волка”, а режиссером третьей “Мумии” стал Роб Коэн, большой любитель китайской мифологии и китайской культуры в целом.

Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император-дракон должен провести вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились в терракотовых воинов. Однако когда искатель приключений Алекс О'Коннелл случайно пробуждает властителя от вечной спячки, он вынужден искать помощи у единственных людей, которые знают, как справиться с воскресшими мертвецами: у своих родителей.

Монарх возвращается к жизни, и наши герои понимают, что его сила за эту тысячу лет только увеличилась. Мумия готова поднять всю Азию в борьбе за мировое господство... если О'Коннеллы ее не остановят.

7.0 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 24 июля 2008
Премьера в мире 1 июля 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Мария Белло
Мария Белло
Джет Ли
Джет Ли
Мишель Йео
Мишель Йео
Энтони Вон
Энтони Вон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Загадочная любовь простого широкого американца к мумиям – пламенная, негасимая и, что самое поразительное, совершенно искренняя – в действительности объясняется довольно просто. Все дело в том, что по-английски «мумия» и детское уменьшительно-ласкательное «мамочка» – одно и то же слово (mummy). Для простого широкого американца, таким образом, мумия – олицетворение материнства, законсервированного на тысячелетия, объект сыновнего и дочернего…
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