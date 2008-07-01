Мумия: Гробница Императора Драконов, 2008

Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император-дракон должен провести вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились в терракотовых воинов. Однако когда искатель приключений Алекс О'Коннелл случайно пробуждает властителя от вечной спячки, он вынужден искать помощи у единственных людей, которые знают, как справиться с воскресшими мертвецами: у своих родителей.

Монарх возвращается к жизни, и наши герои понимают, что его сила за эту тысячу лет только увеличилась. Мумия готова поднять всю Азию в борьбе за мировое господство... если О'Коннеллы ее не остановят.