Кун Пэн 3, 2023

В ролях
Ананда Эверингем
Khun Pan
Арак Аморнсупасири
Sua Bai
Phakhin Khamwilaisak
Bandit Dam
Марио Маурер
Bandit Mahesuan
Сарика Сартсилпсупа
Sawittree
Philip Nutthanaphol Thinroj
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri
Сценарист
Khom Kongkiat Khomsiri, Kome Kongkiat Komesiri
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
2 часа 36 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
4 августа 2023
Премьера в мире
27 февраля 2023
Дата выхода
|30 марта 2023
|Лаос
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|2 марта 2023
|Таиланд
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|15
Производство
Kongkiat Production, Sahamongkol Film International
Другие названия
Khun Pan 3, Khun Pan 3: Judgment Day, ขุนพันธ์ 3 ตอน วันพิพากษา, ຂຸນພັນ3, خان پان 3, 神探潘坤3