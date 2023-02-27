Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кун Пэн 3
7.0
Киноафиша Фильмы Кун Пэн 3
7.0

Кун Пэн 3

, 2023
Khun Pan 3
Таиланд / боевик, фэнтези / 18+
Постер фильма Кун Пэн 3
7.0

В ролях

Ананда Эверингем
Khun Pan
Арак Аморнсупасири
Sua Bai
Ploy Chidjun Hung
Phakhin Khamwilaisak
Bandit Dam
Марио Маурер
Bandit Mahesuan
Chalad Na Songkhla
Сарика Сартсилпсупа
Sawittree
Бхумибхат Тхаворнсири
Philip Nutthanaphol Thinroj
Режиссер Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri
Сценарист Khom Kongkiat Khomsiri, Kome Kongkiat Komesiri
Композитор Той Тердсак Джанпан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 августа 2023
Премьера в мире 27 февраля 2023
Дата выхода
30 марта 2023 Лаос
2 марта 2023 Таиланд 15
Производство Kongkiat Production, Sahamongkol Film International
Другие названия
Khun Pan 3, Khun Pan 3: Judgment Day, ขุนพันธ์ 3 ตอน วันพิพากษา, ຂຸນພັນ3, خان پان 3, 神探潘坤3

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 31 июля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше