Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кун Пэн 3 Кун Пэн 3
Киноафиша Фильмы Кун Пэн 3
Khun Pan 3

Кун Пэн 3, 2023

2023 / Таиланд
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 августа 2023
Премьера в мире 4 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Kome Kongkiat Komesiri
В ролях
Ананда Эверингем
Арак Аморнсупасири
Ploy Chidjun Hung
Phakhin Khamwilaisak
Марио Маурер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кун Пэн 3 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)
Распутина больше 20 лет встречалась с женатым: понравится единицам (фото)
Копия Миддлтон помоложе: вот как выглядит любовница принца Уильяма
Эти ошибки с джинсами даже обладательниц осиных талий делают необъятными
Люди узнали возраст Меньшовой и не могут в него поверить: посудите сами
Триумф мирового масштаба: Баскова поставили в ряд с певцом номер один
В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать
Над лопоухим из КВН потешались, а теперь ему завидуют: урвал невероятную красотку
У самых богатых близняшек США есть сестра: не поверите, когда узнаете, о ком речь
Ответьте на вопросы теста и узнайте, куда вы отправитесь этим летом
К людям, рожденным в этот год, деньги липнут сами: вы среди них?
До 6 августа каждый знак зодиака получит приятную новость: вот к чему надо готовиться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше