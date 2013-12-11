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Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга
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The Hobbit: The Desolation of Smaug

Хоббит: Пустошь Смауга, 2013

2013 / США / Новая Зеландия
8.2 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бильбо Бэггинс, Гэндальф и 13 гномов продолжают свой путь к Одинокой горе. Последняя часть путешествия обещает быть самой опасной: компанию преследует злобный орк Азог-Осквернитель, впереди лежит мрачный лес, кишащий гигантскими пауками, а в случае успеха им придется встретиться лицом к лицу с самым безжалостным драконом — Смаугом. 

  • Единственный раз, когда Леголас моргает, это когда он понимает, что ранен, и когда Трандуил обезглавливает орка, которого допрашивает. Это соответствует характеру персонажа, поскольку в трилогии “Властелин колец”: Леголас моргает только тогда, когда он сильно удивлен. 
  • Бенедикт Камбербэтч предложил записать речь Некроманта задом наперед, а затем развернуть запись, чтобы она звучала демонически и зловеще. 
  • Кили говорит, что камень Лабрадорит, который он носит — это подарок его матери и напоминание о данным им обещании вернуться к ней. Когда он смотрит на камень в  подземельях, то на нем можно заметить гномьи руны, которые переводятся как “Вернись ко мне”. 
  • Чтобы скрыть отрастающую к концу съемочного дня щетину, актеры, игравшие эльфов, наносили специальный грим. 
  • Гном Глоин сильно оскорбляется на то, что его бородатую жену ошибочно принимают за его брата. В режиссерской версии “Властелин колец: Две крепости” его сын Гимли отмечает, что женщин-гномов часто принимают за мужчин из-за их бород.
     

После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…

8.2 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 декабря 2013
Премьера онлайн 28 октября 2014
Премьера в мире 11 декабря 2013
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Все актеры и съемочная группа
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Хоббит: Пустошь Смауга
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Все, что не умерло в первой части «Хоббита», благополучным и естественным образом перекочевало во вторую. Русские народные ушанки, кельтские прически а-ля Астерикс & Обеликс, бесконечные шутки-прибаутки и прочий средиземномордорский карнавал, – Питер Джексон, по обыкновению, в ударе и ловко штампует один сочный кадр за другим. «Папа, а почему из нашего туалета лезут гномы?» – изумленно спрашивает человечье дитя. «Может, это к деньгам?» –…
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