Хоббит: Пустошь Смауга, 2013

Бильбо Бэггинс, Гэндальф и 13 гномов продолжают свой путь к Одинокой горе. Последняя часть путешествия обещает быть самой опасной: компанию преследует злобный орк Азог-Осквернитель, впереди лежит мрачный лес, кишащий гигантскими пауками, а в случае успеха им придется встретиться лицом к лицу с самым безжалостным драконом — Смаугом.
После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…
Первая часть имхо получилась более… Читать дальше…