Хоббит: Пустошь Смауга, 2013

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Все, что не умерло в первой части «Хоббита», благополучным и естественным образом перекочевало во вторую. Русские народные ушанки, кельтские прически а-ля Астерикс & Обеликс, бесконечные шутки-прибаутки и прочий средиземномордорский карнавал, – Питер Джексон, по обыкновению, в ударе и ловко штампует один сочный кадр за другим. «Папа, а почему из нашего туалета лезут гномы?» – изумленно спрашивает человечье дитя. «Может, это к деньгам?» –… Читать