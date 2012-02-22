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Джон Картер Джон Картер
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John Carter

Джон Картер, 2012

2012 / США
8.2 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон спасается от преследователей и оказывается в пещере. Там он обнаруживает медальон, который переносит его на планету Барсум. Как и на родине, там полным ходом идет гражданская война. На Барсуме гравитация слабее земной, и герой получает способность высоко прыгать, что дает ему преимущество в битвах. Сперва ему приходится сражаться за свою жизнь, так как местные жители враждебно принимают странника. Но вскоре он отстаивает свое право на существование, знакомится с местной принцессой Деей и окончательно определяет, для какой стороны этой чужой войны станет союзником.

  • Сюжет был придуман писателем Эдгаром Берроузом, создателем Тарзана, в начале прошлого века.
  • В процессе работы над фильмом в штате Юта создатели фильма случайно нашли восемнадцатиметровый скелет зауропода.
  • Эндрю Стентон, режиссер фильма, оказался не слишком доволен своей работой. Он признался, что впервые работал над проектом такого масштаба и был ослеплен властью, что помешало ему в ряде проблем.
  • Тейлор Китч, исполнивший главную роль, самостоятельно выполнял трюки. Для прыжков был обвязан специальным тросом, который позволял ему безопасно падать со скоростью 130 км/ч.

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастить самому, но и спасти принцессу Дею Торис с Гелиума.

8.2 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 марта 2012
Премьера онлайн 14 марта 2016
Премьера в мире 22 февраля 2012
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Эндрю Стэнтон
В ролях
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
Марк Стронг
Марк Стронг
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Линн Коллинз
Линн Коллинз
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джон Картер 11 постеров
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Джон Картер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
maxwel 2 апреля 2015, 12:51
Сходил посмотрел.Честно говоря ожидалось гораздо худшее . Не аватар, но похоже.Красиво,спецэфекты опять же. Вот кстати цитата из википедии про фильм… Читать дальше…
Томских 2 апреля 2015, 12:51
прочел первые две книги после посмотрел фильм был сильно разочарован такое впечатление будто идея только и взята, все перемешено. половина выдумано,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Джон Картер
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