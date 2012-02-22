Джон Картер, 2012

Джон спасается от преследователей и оказывается в пещере. Там он обнаруживает медальон, который переносит его на планету Барсум. Как и на родине, там полным ходом идет гражданская война. На Барсуме гравитация слабее земной, и герой получает способность высоко прыгать, что дает ему преимущество в битвах. Сперва ему приходится сражаться за свою жизнь, так как местные жители враждебно принимают странника. Но вскоре он отстаивает свое право на существование, знакомится с местной принцессой Деей и окончательно определяет, для какой стороны этой чужой войны станет союзником.