Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плотник
4.9
Киноафиша Фильмы Плотник
4.9

Плотник

, 1988
The Carpenter
Канада / фэнтези, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Плотник
4.9

О фильме

Когда Мартин Джаретт пришёл домой с работы, то обнаружил, что жена порезала на кусочки его костюм. У неё (Элис) случались подобные припадки и раньше, и муж счёл необходимым отправить её в психиатрическую клинику, чтобы та полежала там какое-то время. Через несколько дней её освободили – она всё же не умалишённая, а просто имеет нервные расстройства и видит иногда те вещи, которых нет на самом деле.

В ролях

Уингз Хаузер
Carpenter
Lynne Adams
Alice Jarett
Джон Кетберт
Roland
Энтони Юлк
Энтони Юлк
Landis
Ричард Джатрас
Mr. Mort
Pierre Lenoir
Martin Jarett
Барбара Джонс
Rachel
Louise-Marie Mennier
Laura Bell
Robert Austern
Barns
Bob Pot
Farnsworth
Режиссер Дэвид Уэллингтон
Сценарист Doug Taylor
Композитор Pierre Bundock
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 27 августа 1988
Дата выхода
27 августа 1988 Канада
MPAA R
Производство Gold-Gems
Другие названия
The Carpenter, Le charpentier, A Maldição da Serra Eletrica, Ciesla, El carpintero, House of fear, Sirkkelimurhaaja, The Nightmare Is Reviving, Tisler, Yomigaeru akumu, Плотник, 甦る悪夢

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше