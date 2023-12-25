Когда Мартин Джаретт пришёл домой с работы, то обнаружил, что жена порезала на кусочки его костюм. У неё (Элис) случались подобные припадки и раньше, и муж счёл необходимым отправить её в психиатрическую клинику, чтобы та полежала там какое-то время. Через несколько дней её освободили – она всё же не умалишённая, а просто имеет нервные расстройства и видит иногда те вещи, которых нет на самом деле.