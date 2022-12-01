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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio

Пиноккио, 2022

2022 / США
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Деревянный мальчик по имени Пиноккио возвращается на экраны в новом прочтении классической сказки Карло Коллоди. Действие разворачивается в глухой итальянской провинции конца 1930-х годов. К власти пришел диктатор Бенито Муссолини, а это значит, что впереди население страны ждут ужасы фашизма. Уже совсем скоро начнется война, которая погрузит в хаос всю Европу.

Антонио — бездетный столяр, вкалывающий с утра до позднего вечера в собственной мастерской. Однажды старик отдает близкому другу Джеппетто кусок дерева, предлагая создать из него куклу. Кто бы мог подумать, что на следующее утро полено превратится в живого человека с огромным носом.

Ошеломленный плотник становится для мальчика отцом. Итальянец дает кукле имя Пиноккио и рассчитывает превратить в помощника. Но окружающие видят в ожившем бруске происки дьявола, отказываясь распахивать перед ним свои двери. Наивный и любознательный подросток превращается в изгоя, у которого нет друзей. Ситуация усугубляется, когда город оказывается под контролем военных. Отчаяние вынуждает Пиноккио сбежать из дома в дикий лес. Сказочный персонаж отправляется в опасное путешествие по стране, знакомясь с другими отбросами общества. Сумеет ли он найти свое место в мире, оказавшемся на пороге самой кровопролитной войны в истории?

«Пиноккио» — анимационный фильм главного сказочника современного Голливуда, двукратного лауреата премии «Оскар» Гильермо дель Торо. Автор «Формы воды» и «Лабиринта Фавна» продолжает работать в излюбленном жанре мрачного фэнтези, предлагая реалистичное переосмысление книги Коллоди.

Идея пришла к Гильермо дель Торо еще в 2008 году. После выхода кинокомикса «Хеллбой II: Золотая армия» режиссер объявил, что приступает к работе над экранизацией книги Карло Коллоди «Пиноккио». Согласно задумке, это должна была быть сказка для взрослых, в которой затрагиваются важные социально-политические темы. В 2012 году дель Торо представил концепт-арты, но ни одна студия не рискнула финансировать проект. Отчаявшись, постановщик пришел с идеей к боссам стриминговой платформы Netflix. В 2018 году компания дала «Пиноккио» зеленый свет.

В одном из интервью мексиканский постановщик заявляет, что ни одна форма искусства не повлияла на его карьеру сильнее, чем анимация, и ни один персонаж в истории не имел с ним такой глубокой связи, как Пиноккио. Проект стал для режиссера наиболее личным и разрабатывался им всю жизнь.

Прежде Гильермо дель Торо уже имел опыт работы в мультипликации. На его счету создание отдельных эпизодов анимационных сериалов «Охотники на троллей» и «Трое с небес: Истории Аркадии», где он также выступил исполнительным продюсером.

Второй мультфильм звезды «Очень странные дела» Финна Вулфарда в качестве актера озвучки. В 2019 году он работал над новой версией «Семейки Аддамс» Грега Тирнана и Конрада Вернона.

Музыку и песни к «Пиноккио» написал Александр Деспла. До этого композитор уже сотрудничал с дель Торо в «Форме воды», за саундтрек к которому получил «Оскар».

Предыдущая адаптация одноименной сказки от итальянского режиссера Маттео Гарроне вышла на экраны в 2020 году.

Мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу, которая превращается в настоящего мальчика.

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 декабря 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Рон Перлман
Рон Перлман
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пиноккио 2 постера
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Появились первые кадры из мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Неповиновение может быть добродетелью.
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15 июня 2022 11:24
Том Хэнкс загадывает желание в первом трейлере игрового ремейка «Пиноккио» Премьера состоится в начале сентября.
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1 июня 2022 09:37
Студия Disney показала первый кадр из игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом в роли Джеппетто Образ самого деревянного мальчика был напрямую взят из мультфильма 1940 года.
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10 марта 2022 11:49
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