Пиноккио, 2022

«Пиноккио» — анимационный фильм главного сказочника современного Голливуда, двукратного лауреата премии «Оскар» Гильермо дель Торо. Автор «Формы воды» и «Лабиринта Фавна» продолжает работать в излюбленном жанре мрачного фэнтези, предлагая реалистичное переосмысление книги Коллоди.

Идея пришла к Гильермо дель Торо еще в 2008 году. После выхода кинокомикса «Хеллбой II: Золотая армия» режиссер объявил, что приступает к работе над экранизацией книги Карло Коллоди «Пиноккио». Согласно задумке, это должна была быть сказка для взрослых, в которой затрагиваются важные социально-политические темы. В 2012 году дель Торо представил концепт-арты, но ни одна студия не рискнула финансировать проект. Отчаявшись, постановщик пришел с идеей к боссам стриминговой платформы Netflix. В 2018 году компания дала «Пиноккио» зеленый свет.

В одном из интервью мексиканский постановщик заявляет, что ни одна форма искусства не повлияла на его карьеру сильнее, чем анимация, и ни один персонаж в истории не имел с ним такой глубокой связи, как Пиноккио. Проект стал для режиссера наиболее личным и разрабатывался им всю жизнь.

Прежде Гильермо дель Торо уже имел опыт работы в мультипликации. На его счету создание отдельных эпизодов анимационных сериалов «Охотники на троллей» и «Трое с небес: Истории Аркадии», где он также выступил исполнительным продюсером.

Второй мультфильм звезды «Очень странные дела» Финна Вулфарда в качестве актера озвучки. В 2019 году он работал над новой версией «Семейки Аддамс» Грега Тирнана и Конрада Вернона.

Музыку и песни к «Пиноккио» написал Александр Деспла. До этого композитор уже сотрудничал с дель Торо в «Форме воды», за саундтрек к которому получил «Оскар».

Предыдущая адаптация одноименной сказки от итальянского режиссера Маттео Гарроне вышла на экраны в 2020 году.