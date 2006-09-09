Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона, 2006

Молодой библиотекарь и любитель древних артефактов Флинн Карсен получает из Египта загадочный свиток с иероглифами. Флинн выясняет, что манускрипт – это часть карты, которая может привести к легендарным Копям Царя Соломона. Библиотекарь решает найти сокровища и отправляется в путь, но вскоре становится ясно, что клад отлично охраняется, а Флинн – далеко не единственный, кто хочет добраться до рудника и завладеть богатствами.
Флин Карсен, интеллигентный юноша, сотрудник НьюЙоркской библиотеки. Нов егодуше всегда жила страсть кприключениям, тайнам ивсему тому, чемгрезит любой мальчишка. Однажды, емуна глаза попадается интереснейший труд олегендарных Копях Царя Соломона. Флин решает найти мифические сокровища, променяв затхлый воздух помещения икнижных клопов надух романтики иавантюризма…