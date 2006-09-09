Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона, 2006

Молодой библиотекарь и любитель древних артефактов Флинн Карсен получает из Египта загадочный свиток с иероглифами. Флинн выясняет, что манускрипт – это часть карты, которая может привести к легендарным Копям Царя Соломона. Библиотекарь решает найти сокровища и отправляется в путь, но вскоре становится ясно, что клад отлично охраняется, а Флинн – далеко не единственный, кто хочет добраться до рудника и завладеть богатствами.