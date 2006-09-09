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Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
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The Librarian: Return to King Solomon's Mines

Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона, 2006

2006 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой библиотекарь и любитель древних артефактов Флинн Карсен получает из Египта загадочный свиток с иероглифами. Флинн выясняет, что манускрипт – это часть карты, которая может привести к легендарным Копям Царя Соломона. Библиотекарь решает найти сокровища и отправляется в путь, но вскоре становится ясно, что клад отлично охраняется, а Флинн – далеко не единственный, кто хочет добраться до рудника и завладеть богатствами.

  • Опасность от нападения бегемота в фильме не преувеличена. Согласно ряду исследований и статистике, бегемоты убивают больше людей, чем любое другое животное, обитающее в Африке.
  • Сцена, где Боб Ньюхарт запускает белого воздушного змея, – это завуалированная отсылка к производственной кинокомпании Electric Entertainment, в логотипе которой используется белый воздушный змей.
  • На самом деле летучие мыши-вампиры обитают только в Центральной и Южной Америке.
  • На 38-й минуте фильма можно заметить режиссера Джонатана Фрейкса, который сыграл небольшую роль мужа Дебры. 
  • На 30-й минуте Эмили что-то говорит библиотекарю по-французски. Ее реплику можно перевести как «Не беспокой меня больше, ладно? Вот, это мое». 
  • Режиссера Джонатана Фрейкса прозвали Два Дубля – за количество попыток, которое ему обычно требуются, чтобы снять сцену.

Флин Карсен, интеллигентный юноша, сотрудник НьюЙоркской библиотеки. Нов егодуше всегда жила страсть кприключениям, тайнам ивсему тому, чемгрезит любой мальчишка. Однажды, емуна глаза попадается интереснейший труд олегендарных Копях Царя Соломона. Флин решает найти мифические сокровища, променяв затхлый воздух помещения икнижных клопов надух романтики иавантюризма…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 сентября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс
В ролях
Ноа Уайли
Ноа Уайли
Боб Ньюхарт
Габриель Анвар
Габриель Анвар
Все актеры и съемочная группа
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Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона смотреть онлайн

Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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