Если Вы выпили волшебного снадобья и попали в средневековье не надейтесь на свои сотовый телефон и службу спасения: еще никому не удавалось вырваться из лап святой инквизиции. И вы не сможете вернуться обратно, ведь в вашем времени действует ваш двойник-наивный средневековый пройдоха Жакуй.

Ваша единственная надежда-доблестный граф Де Монмирай, который не может жениться, так как Жакуй похитил у его будущего шурина святые реликвии и спрятал их в нашем времени.

Теперь граф с помощью чар великого волшебника Эусебиуса должен восстановить ход времени, отправить предков в прошлое, а потомков в будущее, иначе коридоры времени не закроются, и произойдет вселенская катастрофа.