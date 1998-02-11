Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пришельцы 2: Коридоры времени
Постер фильма Пришельцы 2: Коридоры времени
6.4 Рейтинг IMDb: 6.1
Пришельцы 2: Коридоры времени

Пришельцы 2: Коридоры времени

Les couloirs du temps: Les visiteurs II 18+
О фильме

Если Вы выпили волшебного снадобья и попали в средневековье не надейтесь на свои сотовый телефон и службу спасения: еще никому не удавалось вырваться из лап святой инквизиции. И вы не сможете вернуться обратно, ведь в вашем времени действует ваш двойник-наивный средневековый пройдоха Жакуй.

Ваша единственная надежда-доблестный граф Де Монмирай, который не может жениться, так как Жакуй похитил у его будущего шурина святые реликвии и спрятал их в нашем времени.

Теперь граф с помощью чар великого волшебника Эусебиуса должен восстановить ход времени, отправить предков в прошлое, а потомков в будущее, иначе коридоры времени не закроются, и произойдет вселенская катастрофа.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 11 февраля 1998
Дата выхода
27 марта 1998 Австралия PG
15 октября 1998 Венгрия
30 июля 1998 Германия
14 августа 1998 Исландия
13 июля 1998 Испания
21 января 2000 Италия
19 февраля 1999 Литва
11 июня 1998 Нидерланды
19 марта 1999 Польша
8 января 1999 Португалия
11 февраля 1998 США
11 февраля 1998 Франция
14 августа 1998 Швейцария
11 февраля 2000 Эстония
17 октября 1998 Южная Корея
13 марта 1999 Япония
MPAA G
Бюджет 140 000 000 FRF
Сборы в мире $146 072
Производство Gaumont, CineComic, France 3 Cinéma
Другие названия
Les couloirs du temps: Les visiteurs II, The Visitors II: The Corridors of Time, Ajakoridorid. Külalised 2, Ateiviai 2, Die Zeitritter, Die Zeitritter - Auf der Suche nach dem heiligen Zahn, Goście, goście 2: Korytarz czasu, Goście, goście II, Goście, goście II: Korytarz czasu, I visitatori 2: Ritorno al passato, Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. - Az időalagút, Les couloirs du temps, Les Couloirs du temps : Les Visiteurs II, Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps, Los visitantes regresan por el túnel del tiempo, Návštevníci 2: V chodbách času, Návštěvníci 2: V chodbách času, Os Visitantes 2, Os Visitantes da Idade Média, The Corridors of Time, The Corridors of Time: The Visitors II, Vierailijat II, Visitörerna II, Vrnitev obiskovalcev, Ziyaretçiler 2, Дошли от миналото 2: Коридорите на времето, Посетиоци 2: У ходницима времена, Прибульці 2: Коридор часу, Пришельцы 2: Коридоры времени, ビジター
Режиссер
Жан-Мари Пуаре
Жан-Мари Пуаре
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Жан Рено
Жан Рено
Мюриэль Робен
Мюриэль Робен
Мари-Анн Шазель
Мари-Анн Шазель
Жан-Люк Карон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про путешествия во времени и параллельные миры

6.4
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Jacquouille la Fripouille [полицейская машина врезается в фургон почтальона] Это Сарацин, государь!
Postman Эти извращенцы вернулись!
[убегает]
Postman Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись!
[и так далее]
