Ваша единственная надежда-доблестный граф Де Монмирай, который не может жениться, так как Жакуй похитил у его будущего шурина святые реликвии и спрятал их в нашем времени.
Теперь граф с помощью чар великого волшебника Эусебиуса должен восстановить ход времени, отправить предков в прошлое, а потомков в будущее, иначе коридоры времени не закроются, и произойдет вселенская катастрофа.
|27 марта 1998
|Австралия
|PG
|15 октября 1998
|Венгрия
|30 июля 1998
|Германия
|14 августа 1998
|Исландия
|13 июля 1998
|Испания
|21 января 2000
|Италия
|19 февраля 1999
|Литва
|11 июня 1998
|Нидерланды
|19 марта 1999
|Польша
|8 января 1999
|Португалия
|11 февраля 1998
|США
|11 февраля 1998
|Франция
|14 августа 1998
|Швейцария
|11 февраля 2000
|Эстония
|17 октября 1998
|Южная Корея
|13 марта 1999
|Япония