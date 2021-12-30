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Лабиринт Лабиринт
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Labyrinth

Лабиринт, 1986

1986 / США / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

За гранью сна и яви, в полной удивительных чудес волшебной стране жил да был король гоблинов Джарет. Однажды услыхал он, как девочка Сара в сердцах сказала несносному младшему брату Тоби: «Чтоб тебя гоблины унесли!» - и тут же поймал ее на слове, утащив малыша в свой замок! «Что же я наделала», - ахнула Сара и бросилась за Джаретом вдогонку, пока дверь в сказку не захлопнулась. Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, ей придется пройти зачарованный Лабиринт. Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир Лабиринта, шаг за шагом приближаясь к твердыне короля Джарета ...

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1986
Премьера в России 27 июня 1986
Премьера в мире 27 июня 1986
Возраст 12+
Режиссер
Джим Хенсон
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Тоби Фроуд
Кристофер Малкольм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лабиринт 2 постера
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