Лабиринт, 1986

За гранью сна и яви, в полной удивительных чудес волшебной стране жил да был король гоблинов Джарет. Однажды услыхал он, как девочка Сара в сердцах сказала несносному младшему брату Тоби: «Чтоб тебя гоблины унесли!» - и тут же поймал ее на слове, утащив малыша в свой замок! «Что же я наделала», - ахнула Сара и бросилась за Джаретом вдогонку, пока дверь в сказку не захлопнулась. Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, ей придется пройти зачарованный Лабиринт. Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир Лабиринта, шаг за шагом приближаясь к твердыне короля Джарета ...