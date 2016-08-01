Ночные стражи, 2016

Режиссёр из Литвы Эмилис Веливис выпускает в прокат редкое для отечественного кинематографа явление под названием фэнтези. У Веливиса за спиной опыт работы с зарубежными коллегами. Свой прошлый фильм «Занесло» он снимал в Великобритании, а до этого снял две части популярной у себя на родине картины «Зеро». Главные роли сыграли молодые актёры Иван Янковский («Без границ», «Тряпичный союз») и Любовь Аксенова («Любит не любит»). Также в съёмках принял участие Леонид Ярмольник.
Это необыкновенная история приключилась с простым парнем по имени Паша, который работает курьером. В один из рабочих дней он оказывается свидетелем ужасных событий, навсегда изменивших его жизнь. Он спасает девушку, попутно ввязывается в драку с негодяями и, главное, становится свидетелем сверхъестественных происшествий. Весь его мир переворачивается, когда он узнаёт о существовании магических существ, которые, более того, обитают в Москве. И теперь он втянут в схватку добра и зла, в которой ему предстоит обнаружить в себе то, о чём он не знал до этого.
- «Ночные стражи» является первым фильм российского производства для режиссёра Эмилиса Веливиса
- Бюджет ленты «Ночные стражи» составил 230 миллионов рублей
- Иван Янковский приходится внуком Олегу Янковскому, который является близким другом Леонида Ярмольника
- Фильм «Ночные стражи» стал третьим совместным продюсерским проектом Ярмольника и Вадима Горяинова. До этого были «Тиски» и «Стиляги»
- Герой Леонида Ярмольника носит футболку с надписью The Beatles. Эта была его личная идея, но изначально он хотел, чтобы майор Гамаюн также периодически менял её на футболку с «Машиной времени». Когда он попросил Андрея Макаревича одолжить ему одну, тот сказал, что перезвонит, но так этого и не сделал
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Паша Смольников — курьер московской службы экспресс-доставки. Однажды ночью, доставив посылку в отель, он становится свидетелем нападения на таинственную постоялицу Дану. Павел вмешивается и спасает девушку от преступников, обладающих удивительными, сверхъестественными способностями. Приехавшие на место инцидента представители тайной спецслужбы предлагают ему работу в засекреченном отделе «Н» столичной полиции, который работает с нечистью, ежедневно осуществляя учет и контроль всех проживающих в городе существ, не относящихся к породе людей: домовых, леших, русалок.
Паша поступает стажером к опытному оперативнику Гамаюну и расследует нападение в отеле. В поиске правды они спускаются на самое дно оккультной Москвы и выясняют, что столица стала ареной очередного витка борьбы за власть между могущественными кланами вампиров, а Дана — одна из них.
В этой схватке Паше приходится найти и проявить в себе сверхъестественные качества, а для этого — победить человеческие страхи и поверить в собственные силы.