Ночные стражи, 2016

Режиссёр из Литвы Эмилис Веливис выпускает в прокат редкое для отечественного кинематографа явление под названием фэнтези. У Веливиса за спиной опыт работы с зарубежными коллегами. Свой прошлый фильм «Занесло» он снимал в Великобритании, а до этого снял две части популярной у себя на родине картины «Зеро». Главные роли сыграли молодые актёры Иван Янковский («Без границ», «Тряпичный союз») и Любовь Аксенова («Любит не любит»). Также в съёмках принял участие Леонид Ярмольник.

Это необыкновенная история приключилась с простым парнем по имени Паша, который работает курьером. В один из рабочих дней он оказывается свидетелем ужасных событий, навсегда изменивших его жизнь. Он спасает девушку, попутно ввязывается в драку с негодяями и, главное, становится свидетелем сверхъестественных происшествий. Весь его мир переворачивается, когда он узнаёт о существовании магических существ, которые, более того, обитают в Москве. И теперь он втянут в схватку добра и зла, в которой ему предстоит обнаружить в себе то, о чём он не знал до этого.