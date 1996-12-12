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Mars Attacks!

Марс атакует!, 1996

1996 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Действие фантастического комедийного боевика разворачивается в современной Америке. Президент США Джеймс Дэйл получает сообщение о появлении над планетой таинственных летающих объектов, и намерения их экипажей пока что остаются загадкой. Однако вся страна приходит в восторг от перспективы встречи с пришельцами и тщательно готовится к знакомству. Тем более неожиданной для всех становится поведение “гостей”: сразу же после высадки злобные существа с огромными открывают огонь по встречающим делегацию землянам.

  • Идея картины основана на серии вкладышей для пачек жевательной резинки, популярной в 1950-х годах.
  • Изначально создатели фильма хотели видеть в роли президента США Уоррена Битти, а в роли Джейсона Стоуна – Джонни Деппа.
  • На роль первой леди США Марши Дэйл, которую сыграла Гленн Клоуз, приглашали Мэрил Стрип и Голди Хоун.
  • Первая картина Тима Бертона, созданная с использованием компьютерной графики.
  • В фильме были использованы сцены из научно-фантастических фильмов 1950-х годов, в том числе из ленты “День, когда остановилась Земля”, а также кадры реального строительного взрыва казино The Landmark с башней, похожей на летающую тарелку, в Лас-Вегасе.

Наша планета подверглась чудовищному нападению. Марсиане, бесстрашные и бездушные существа, эти маленькие зеленые создания, высаживаются в пустыне со своих космических кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Столичный Вашингтон, Лас-Вегас и другие города сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям несть числа... Президент США призывает командование своих вооруженных сил принять меры, однако мнения самих командующих, двух генералов, разделились. "Разбить и вернуть их на Марс!" — считает генерал Деккер . "Заключить мир", — возражает генерал Кейси. Дальнейшие события должны продемонстрировать, кто же из них прав...

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 12 декабря 1996
Премьера в мире 12 декабря 1996
Возраст 12+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Марс атакует! 2 постера
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