Марс атакует!, 1996

Наша планета подверглась чудовищному нападению. Марсиане, бесстрашные и бездушные существа, эти маленькие зеленые создания, высаживаются в пустыне со своих космических кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Столичный Вашингтон, Лас-Вегас и другие города сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям несть числа... Президент США призывает командование своих вооруженных сил принять меры, однако мнения самих командующих, двух генералов, разделились. "Разбить и вернуть их на Марс!" — считает генерал Деккер . "Заключить мир", — возражает генерал Кейси. Дальнейшие события должны продемонстрировать, кто же из них прав...