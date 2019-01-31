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Мирай из будущего Мирай из будущего
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Mirai

Мирай из будущего, 2018

2018 / Япония
7.7 Оцените
22 голоса
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Мальчик попадает в параллельный мир, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее
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Японская анимация набирает все большую популярность в российском прокате. Если раньше для зрителя было знакомо лишь имя Хаяо Миядзаки, то теперь и его коллеги по цеху становятся на Западе все более известными. Не составил исключение и Момору Хосода, снявший мультфильмы «Ученик чудовища» и «Девочка, покорившая время».

Его новый проект «Мирай из будущего» расскажет о том, как четырехлетний мальчик готовится к тому, чтобы стать старшим братиком, и эта перспектива его пугает. Но в один день он открывает для себя мир магии — таинственный сад на заднем дворе его дома оказывается порталом в прошлое. Он путешествует во времени и встречает своего деда, когда тот был еще молодым, и свою маму в совсем юном возрасте. Эти фантастические приключения помогают ему лучше понять свою семью, а также подготовиться к рождению сестры.  

- По словам режиссера, идея для мультфильма посетила его во время наблюдений за собственной семьей.

- «Мирай из будущего» — первый японский полнометражный мультфильма, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

- Мирай — это имя не только героини, но и дочки режиссера Мамору Хосода. Внешность детей из мультфильма также скопирована с его детей.

Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку – сильным юношей, а свою младшую сестру - тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.

7.7 Оцените
22 голоса
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера в мире 31 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мирай из будущего 1 постер
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Мирай из будущего
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Последние годы японское кино принято хоронить. Ушли в вечность великие классики. Молодые бунтари, совсем недавно будоражившие воображение, завяли, успокоились или просто потерялись.Тем не менее, в «оскаровском пуле» 2019 года две японские картины - «Магазинные воришки» и «Мирай из будущего». Что примечательно, обе волшебным образом попали в российский прокат, а это по нашим временам почти чудо. Есть в этом маленьком чуде, разумеется, и определенная дань…
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vanya.loskutov.03 22 января 2019, 18:08
Очень - очень жду премьеры! Братья - анимешники,встретимся в кинотеатрах😊!!))
Вадим Каребин 16 декабря 2018, 13:31
Очень жду выхода на большой экран у нас в России, нахожусь в предвкушении, и возлагаю большие надежны, на данную премьеру.
Естественно, хотелось бы,… Читать дальше…
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