Мирай из будущего, 2018

Японская анимация набирает все большую популярность в российском прокате. Если раньше для зрителя было знакомо лишь имя Хаяо Миядзаки, то теперь и его коллеги по цеху становятся на Западе все более известными. Не составил исключение и Момору Хосода, снявший мультфильмы «Ученик чудовища» и «Девочка, покорившая время».

Его новый проект «Мирай из будущего» расскажет о том, как четырехлетний мальчик готовится к тому, чтобы стать старшим братиком, и эта перспектива его пугает. Но в один день он открывает для себя мир магии — таинственный сад на заднем дворе его дома оказывается порталом в прошлое. Он путешествует во времени и встречает своего деда, когда тот был еще молодым, и свою маму в совсем юном возрасте. Эти фантастические приключения помогают ему лучше понять свою семью, а также подготовиться к рождению сестры.