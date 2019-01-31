Мирай из будущего, 2018

Японская анимация набирает все большую популярность в российском прокате. Если раньше для зрителя было знакомо лишь имя Хаяо Миядзаки, то теперь и его коллеги по цеху становятся на Западе все более известными. Не составил исключение и Момору Хосода, снявший мультфильмы «Ученик чудовища» и «Девочка, покорившая время».
Его новый проект «Мирай из будущего» расскажет о том, как четырехлетний мальчик готовится к тому, чтобы стать старшим братиком, и эта перспектива его пугает. Но в один день он открывает для себя мир магии — таинственный сад на заднем дворе его дома оказывается порталом в прошлое. Он путешествует во времени и встречает своего деда, когда тот был еще молодым, и свою маму в совсем юном возрасте. Эти фантастические приключения помогают ему лучше понять свою семью, а также подготовиться к рождению сестры.
- По словам режиссера, идея для мультфильма посетила его во время наблюдений за собственной семьей.
- «Мирай из будущего» — первый японский полнометражный мультфильма, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.
- Мирай — это имя не только героини, но и дочки режиссера Мамору Хосода. Внешность детей из мультфильма также скопирована с его детей.
Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку – сильным юношей, а свою младшую сестру - тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.
Естественно, хотелось бы,… Читать дальше…