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Постер фильма Женщина на серебряной пластине
5.7
Киноафиша Фильмы Женщина на серебряной пластине
5.7

Женщина на серебряной пластине

, 2016
La femme de la plaque argentique
Япония, Франция, Бельгия / фэнтези / 18+
Постер фильма Женщина на серебряной пластине
5.7

В ролях

Матье Амальрик
Матье Амальрик
Vincent
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Jean
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Stéphane
Констанция Руссо
Marie
Малик Зиди
Малик Зиди
Thomas
Valérie Sibilia
Denise
Жак Коллар
Louis
Фабрис Адд
Cyril
Тома Куман
Anthony
Claudine Acs
La vieille dame
Режиссер Киёси Куросава
Сценарист Киёси Куросава, Кэтрин Пайли, Элеонор Махмудян, Hiromi Kurosawa
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония / Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 сентября 2016
Дата выхода
8 марта 2017 Франция
30 ноября 2017 Южная Корея 15
15 октября 2016 Япония
Сборы в мире $1 066
Производство Film-In-Evolution, Balthazar Productions, Frakas Productions
Другие названия
Le secret de la chambre noire, Daguerreotype, Daguerrotype, O Segredo da Câmara Escura, Dagereotaipu no onna, Dagerotipas, Das Geheimnis der dunklen Kammer, La femme de la plaque argentique, The Woman in the Silver Plate, Το μυστικό του σκοτεινού θαλάμου, Дагеротип, ダゲレオタイプの女, 暗房秘密, 顯影亡靈, 顯影的女人, 攝拍勾魂, 底片上的女人, 摄拍勾魂

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb

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