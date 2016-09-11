Le secret de la chambre noire, Daguerreotype, Daguerrotype, O Segredo da Câmara Escura, Dagereotaipu no onna, Dagerotipas, Das Geheimnis der dunklen Kammer, La femme de la plaque argentique, The Woman in the Silver Plate, Το μυστικό του σκοτεινού θαλάμου, Дагеротип, ダゲレオタイプの女, 暗房秘密, 顯影亡靈, 顯影的女人, 攝拍勾魂, 底片上的女人, 摄拍勾魂
Рейтинг фильма
5.7
Оцените15 голосов
5.7IMDb
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