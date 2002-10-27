Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Санта Клаус 2 Санта Клаус 2
Киноафиша Фильмы Санта Клаус 2
The Santa Clause 2

Санта Клаус 2, 2002

2002 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первой части франшизы проходит 8 лет. Скотт продолжает работать Санта-Клаусом и доставлять подарки детям. Наступает очередной канун Рождества, когда главный персонаж неожиданно осознает, что у него крупные неприятности. Сын Чарли постоянно хулиганит, а в контракте четко прописано, что Санта должен жениться. Ведь холостой сказочный персонаж – это недопустимо.

Скотт срочно отправляется в Америку, чтобы найти себе спутницу жизни. Его избранницей становится Кэрол. Она отвечает ему взаимностью, но не верит в то, что он работает Сантой. А хуже всего то, что игрушечный двойник, которого Скотт оставил на Северном полюсе, выходит из-под контроля и собирается испортить это Рождество всем детям.

  • Для образов оловянных солдатиков создали специальные костюмы. Каждый из них весил не менее 20 кг. Актеры позднее признавались, что двигаться в костюмах было невероятно трудно.
  • На роль Кэрол рассматривались сразу несколько актрис. Образ возлюбленной Санты могли воплотить на экране Брук Шилдс, Келли Престон, Кристин Дэвис и Дженнифер Коннели.
  • Это самый продолжительный фильм во всей франшизе. Его хронометраж – 104 минуты. Первая и третья лента длятся около 97 минут.
  • Игрушечный Санта, который считает всех детей непослушными, и планирует наказать их – это отсылка к аналогичному персонажу, появляющемуся в мультсериале «Футурама».
  • В сцене, где Скотт поймал Зубную фею, и рассказывает ей о том, кто он, та в ответ произносит фразу: «Я знаю Санту, это мой друг. А вы, сэр, никакой не Санта». Подобную фразу произнес Ллойд Бентсен, когда проходили дебаты претендентов на вице-президентский пост. Она стала культовой.
  • В одном из эпизодов Скотт отправляется на свидание с начинающей певицей. На ее рубашке присутствует изображение Санты. У него лицо Тима Аллена, который играет главную роль.
  • Образ Кэрол очень схож с героиней фильма «В город приехал Санта-Клаус» Джессикой. У нее такая же прическа, голубые глаза, и она тоже работает в школе.
  • Если хорошо прислушаться, то в сцене в ресторане можно услышать, как статисты повторяют одни и те же фразы на протяжении всего эпизода.
  • В моменте, когда Скотт объясняет Кэрол, кто он на самом деле, она резюмирует, что он не носит носки с сандалиями, а также никогда не был в тюрьме. Персонаж отвечает протяжным «Ну…». На самом деле Тим Аллен однажды попал за решетку по обвинению в употреблении наркотиков.
  • Это первый фильм о персонаже, который получил рейтинг G. Первая часть франшизы имела рейтинг PG.
  • В одной из сцен Эбби произносит фразу о бразильских какао-бобах. Если посмотреть на ее губы, то заметно, что она говорит что-то другое.
  • Когда Кэрол целует Скотта под омелой, на его щеке остается след от губной помады. В последующих кадрах он то исчезает, то появляется вновь.
  • Игрушечный Санта произносит фразу «Ты грустный, странный человечек». Она звучит также в «Истории игрушек», где Тим Аллен озвучил одного из главных персонажей.
  • В сцене, где Скотт пытается использовать тостер, чтобы вырвать зуб, и падает с лестницы, видно, что вместо него появляется дублер.
  • По контракту Санта-Клаус обязательно должен быть женат. Однако Скотт работал 8 лет до того момента, пока кто-то не обратил внимания на этот пункт.
  • По сценарию, семья Скотта живет в Мичигане. На вывеске же здания, где учится Чарли, написано «Средняя школа». Такие обозначения в то время использовались в некоторых странах. Например, в Канаде, где велись съемки.
  • В этом фильме впервые появляется список непослушных детей, в котором фигурирует сын Скотта.
  • В эпизоде, где игрушечный Санта разговаривает о правилах, он закрывает книгу два раза.
  • В одной из сцен появляется скрытый Микки Маус. Он заметен в комнате Санты в тот момент, когда эльфы рассказывают новости.

Вот уже восемь лет Скотт Кэлвин работает Санта Клаусом. На подступах к очередному Новому году герой вдруг открывает, что его сын Чарли растет хулиганом, а сам он согласно контракту обязан безотлагательно найти себе миссис Клаус, потому что холостой Санта — нарушение всех мыслимых правил.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 27 октября 2002
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Лембек
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Эрик Ллойд
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про Санта Клауса Фильмы про Санта Клауса
Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes
Фильмы Диснея про Рождество Фильмы Диснея про Рождество
Постер фильма Санта Клаус 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Санта Клаус 2 смотреть онлайн

Санта Клаус 2
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Disney+ анонсировал многосерийный сиквел «Санта Клауса» с Тимом Алленом Шоураннером выступит создатель «Последнего настоящего мужчины».
Написать
17 января 2022 12:53
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши