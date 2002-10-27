Санта Клаус 2, 2002

После событий первой части франшизы проходит 8 лет. Скотт продолжает работать Санта-Клаусом и доставлять подарки детям. Наступает очередной канун Рождества, когда главный персонаж неожиданно осознает, что у него крупные неприятности. Сын Чарли постоянно хулиганит, а в контракте четко прописано, что Санта должен жениться. Ведь холостой сказочный персонаж – это недопустимо.

Скотт срочно отправляется в Америку, чтобы найти себе спутницу жизни. Его избранницей становится Кэрол. Она отвечает ему взаимностью, но не верит в то, что он работает Сантой. А хуже всего то, что игрушечный двойник, которого Скотт оставил на Северном полюсе, выходит из-под контроля и собирается испортить это Рождество всем детям.