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Безупречный
5.4
Безупречный
, 2022
Wala Ghalta
Ливан / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.4
В ролях
Джесси Абдо
Dr.Nada
Зияд Бурджи
Abdo Karam
Султан Диб
Antar
Яра Бу Монсеф
Reem
Anjo Rihane
Cynthia
Rifaat Tarabay
Salim Slem
Fouad Yammine
Hilmi
Режиссер
Сказал Эль Марук
Сценарист
Rami Awad
,
Fouad Yammine
Композитор
Khaled Rezek
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ливан
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 декабря 2022
Дата выхода
2 марта 2023
Ливан
22 декабря 2022
ОАЭ
18TC
Производство
Falcon Films
Другие названия
Flawless, Wala Ghalta
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 27 февраля 2023
Отзывы о фильме
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