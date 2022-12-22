Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Безупречный
5.4
Киноафиша Фильмы Безупречный
5.4

Безупречный

, 2022
Wala Ghalta
Ливан / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+
Постер фильма Безупречный
5.4

В ролях

Джесси Абдо
Dr.Nada
Зияд Бурджи
Abdo Karam
Султан Диб
Antar
Яра Бу Монсеф
Reem
Anjo Rihane
Cynthia
Rifaat Tarabay
Salim Slem
Fouad Yammine
Hilmi
Режиссер Сказал Эль Марук
Сценарист Rami Awad, Fouad Yammine
Композитор Khaled Rezek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ливан
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 декабря 2022
Дата выхода
2 марта 2023 Ливан
22 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Производство Falcon Films
Другие названия
Flawless, Wala Ghalta

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше