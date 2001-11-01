Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте — его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту. Не подозревая о произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

Развернуть