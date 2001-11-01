Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Любовь зла

Любовь зла

Shallow Hal 18+
О фильме

Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте — его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту. Не подозревая о произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…
Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 14 февраля 2002
Премьера в мире 1 ноября 2001
Дата выхода
9 января 2002 Россия 12+
1 января 2002 Австралия
1 ноября 2001 Бразилия
31 января 2002 Великобритания
14 февраля 2002 Германия
7 марта 2002 Греция
1 февраля 2002 Ирландия 12
10 января 2002 Испания 7
12 апреля 2002 Италия
9 января 2002 Казахстан
28 марта 2002 Нидерланды
25 января 2002 Португалия
1 ноября 2001 США
9 января 2002 Украина
6 марта 2002 Франция
30 мая 2002 Чехия U
22 февраля 2002 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $141 069 860
Производство Twentieth Century Fox, Conundrum Entertainment, Shallow Hal Filmproduktion GmbH & Co. KG
Другие названия
Shallow Hal, Amor ciego, O Amor é Cego, Schwer verliebt, A nagyon nagy ő, Alçak Adam, Amore a prima svista, Hal ja iso rakkaus, Hal le superficiel, Hals store kærlighed, Itoshi no Rôzumarî, L'Amour extra large, Ljubav je slijepa, Ljubezen je slepa, Min stora kärlek, My Sweet Rosemary, Plevėsa Helas, Płytki facet, Raskelt armunud, Ťažko zamilovaný, Těžce zamilován, Varia erotevmenos, Yêu Phải Nàng Béo, Βαριά ερωτευμένος, Любов зла, Любовь зла, Свалячът Хал, शैलो हल, 情人眼裡出西施, 情人眼里出西施, 愛しのローズマリー
Режиссер
Бобби Фаррелли
Питер Фаррелли
Питер Фаррелли
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Джек Блэк
Джек Блэк
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Джо Витерелли
Джо Витерелли
Рейтинг фильма

6.0
11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

[после того, как Розмари своим весом сломала стул]
Hal Боже мой! Что за хрень с этим стулом? Из чего он, собственно, сделан?
Restaurant Manager Эээ... из стали.
