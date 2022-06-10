Фильм Райана Стивена Харриса — это мрачная сказка, трогательное и захватывающее путешествие по миру фантазий, которое вне всяких сомнений увлечет всех поклонников темного фэнтези. Критики сравнили фильм с ранними работами Дэвида Линча, а также некоторыми картинами Тарсема.
Режиссер предлагает множество ярких образов, которые обращаются к архетипам детских снов и кошмаров.
Главную героиню, юную Эмму сыграла настоящая дочь режиссера Райана Стивенса Харриса, Хейвен Ли Харрис.
Некоторые критики увидели в фильме отсылки к «Зловещим мертвецам», «Кошмару на улице Вязов» и даже работам канадского режиссера Дэвида Кроненберга (хотя они и не так очевидны, как влияние творчества Гильермо дель Торо, Терри Гиллиама и, пожалуй, Хаяо Миядзаки). А жуткое существо, преследующее Эмму в мире фантазий, вполне способно дать фору любому киношному монстру.
Оригинальное название «Moon Garden», что в переводе означает «Лунный сад».
Премьера фильма состоялась 10 июня 2022 года в Лос-Анджелесе, на фестивале Dances With Films.
8 октября 2022 года фильм был показан на кинофестивале Grimmfest в Соединенном Королевстве.
3 ноября 2022 года фильм представили на 9-м кинофестивале FilmQuest в Прово, штат Юта.
В апреле 2023 года фильм был показан на фестивале Panic Fest в Канзас-Сити, Миссури.
Картина получила 24 награды, среди которых приз зрительских симпатий на Андеграундном фестивале в Бостоне, 1-е место в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале «Сердце ворона», победа в категории «Лучший полнометражный фильм» на Международном кинофестивале в Ричмонде и многие другие.
Пятилетняя Эмма впадает в кому после того, как падает с лестницы. Она оказывается в потустороннем мире, населенном странными и жуткими обитателями. Девочку начинает преследовать безумный призрак, который питается ее слезами, но у нее все еще есть шанс найти выход.
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