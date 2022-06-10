Фильм Райана Стивена Харриса — это мрачная сказка, трогательное и захватывающее путешествие по миру фантазий, которое вне всяких сомнений увлечет всех поклонников темного фэнтези. Критики сравнили фильм с ранними работами Дэвида Линча, а также некоторыми картинами Тарсема.

Режиссер предлагает множество ярких образов, которые обращаются к архетипам детских снов и кошмаров.

Главную героиню, юную Эмму сыграла настоящая дочь режиссера Райана Стивенса Харриса, Хейвен Ли Харрис.

Некоторые критики увидели в фильме отсылки к «Зловещим мертвецам», «Кошмару на улице Вязов» и даже работам канадского режиссера Дэвида Кроненберга (хотя они и не так очевидны, как влияние творчества Гильермо дель Торо, Терри Гиллиама и, пожалуй, Хаяо Миядзаки). А жуткое существо, преследующее Эмму в мире фантазий, вполне способно дать фору любому киношному монстру.

Оригинальное название «Moon Garden», что в переводе означает «Лунный сад».

Премьера фильма состоялась 10 июня 2022 года в Лос-Анджелесе, на фестивале Dances With Films.

8 октября 2022 года фильм был показан на кинофестивале Grimmfest в Соединенном Королевстве.

3 ноября 2022 года фильм представили на 9-м кинофестивале FilmQuest в Прово, штат Юта.

В апреле 2023 года фильм был показан на фестивале Panic Fest в Канзас-Сити, Миссури.

Картина получила 24 награды, среди которых приз зрительских симпатий на Андеграундном фестивале в Бостоне, 1-е место в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале «Сердце ворона», победа в категории «Лучший полнометражный фильм» на Международном кинофестивале в Ричмонде и многие другие.