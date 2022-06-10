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Постер фильма Кошмары лунного сада
6.4
Кошмары лунного сада - Дублированный трейлер
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6.4

Кошмары лунного сада

, 2022
Moon Garden
США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Хоррор-фэнтези о захватывающем путешествии в потусторонний мир
Трейлеры
Постер фильма Кошмары лунного сада
6.4
Кошмары лунного сада - Дублированный трейлер
Кошмары лунного сада  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм Райана Стивена Харриса — это мрачная сказка, трогательное и захватывающее путешествие по миру фантазий, которое вне всяких сомнений увлечет всех поклонников темного фэнтези. Критики сравнили фильм с ранними работами Дэвида Линча, а также некоторыми картинами Тарсема.

Режиссер предлагает множество ярких образов, которые обращаются к архетипам детских снов и кошмаров.

Главную героиню, юную Эмму сыграла настоящая дочь режиссера Райана Стивенса Харриса, Хейвен Ли Харрис.

Некоторые критики увидели в фильме отсылки к «Зловещим мертвецам», «Кошмару на улице Вязов» и даже работам канадского режиссера Дэвида Кроненберга (хотя они и не так очевидны, как влияние творчества Гильермо дель Торо, Терри Гиллиама и, пожалуй, Хаяо Миядзаки). А жуткое существо, преследующее Эмму в мире фантазий, вполне способно дать фору любому киношному монстру.

Оригинальное название «Moon Garden», что в переводе означает «Лунный сад». 

Премьера фильма состоялась 10 июня 2022 года в Лос-Анджелесе, на фестивале Dances With Films. 

8 октября 2022 года фильм был показан на кинофестивале Grimmfest в Соединенном Королевстве. 

3 ноября 2022 года фильм представили на 9-м кинофестивале FilmQuest в Прово, штат Юта. 

В апреле 2023 года фильм был показан на фестивале Panic Fest в Канзас-Сити, Миссури.

Картина получила 24 награды, среди которых приз зрительских симпатий на Андеграундном фестивале в Бостоне, 1-е место в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале «Сердце ворона», победа в категории «Лучший полнометражный фильм» на Международном кинофестивале в Ричмонде и многие другие.

Пятилетняя Эмма впадает в кому после того, как падает с лестницы. Она оказывается в потустороннем мире, населенном странными и жуткими обитателями. Девочку начинает преследовать безумный призрак, который питается ее слезами, но у нее все еще есть шанс найти выход.

В ролях

Оги Дьюк
Оги Дьюк
Sara
Брионн Дэвис
Брионн Дэвис
Alex
Мария Олсен
Мария Олсен
Princess
Хэйвен Ли Харрис
Emma
Morgana Ignis
Teeth
Timothy Lee DePriest
Groom
Phillip E. Walker
Musician
Angelica Ulloa
Mud Witch
Téa Mckay
Bride
Джоэл Пеллетье
Doctor
Режиссер Райан Стивенс Харрис
Сценарист Райан Стивенс Харрис
Композитор Michael Deragon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 февраля 2024
Премьера в мире 10 июня 2022
Дата выхода
12 октября 2023 Россия U Films
12 октября 2023 Азербайджан
12 октября 2023 Болгария
19 октября 2023 Германия
12 октября 2023 Кыргызстан
12 октября 2023 Молдавия
12 октября 2023 Таджикистан
12 октября 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $74 000
Сборы в мире $57 757
Производство Fire Trial Films
Другие названия
Moon Garden, Jardim Lunar, Kuuaed, Кошмары лунного сада, 月之花园, 月之花園

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Кошмары лунного сада - Дублированный трейлер
Кошмары лунного сада Дублированный трейлер
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