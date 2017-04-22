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Мой любимый динозавр Мой любимый динозавр
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My Pet Dinosaur

Мой любимый динозавр, 2017

2017 / Австралия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4
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История удивительной дружбы между мальчиком и динозавром
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Мой любимый динозавр» написал и срежессировал Мэтт Драммонд («Остров «Динозавров»). В ролях появятся такие актеры, как  Тириел Мора («Боги Египта», «Кинг- Конг», «Росомаха: Бессмертный»),  Дэвид Робертс, («Призрачный гонщик», «Матрица: Революция», «Матрица: Перезагрузка), Джоэнн Сэмюэл («Безумный Макс»).

История удивительной дружбы между мальчиком и динозавром, созданным в результате эксперимента. Мальчик прячет своего нового друга, однако тот стремительно растет в размерах и начинает представлять угрозу для всего города. У горожан накипает недовольство, однако команда местных подростков не дает своего монстра в обиду.

- В американской армии не используются автомобили Land Rover, как показано в фильме

- В фильме используются праворульные машины, что правильно для Австралии, однако действия фильма происходит в США, а там должны быть использованы грузовики с рулем слева

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.

 

4.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 декабря 2017
Премьера онлайн 22 апреля 2017
Премьера в мире 22 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Мэтт Драммонд
Мэтт Драммонд
В ролях
Джоэнн Сэмюэл
Джоэнн Сэмюэл
Дэвид Робертс
Дэвид Робертс
Тириел Мора
Тириел Мора
Все актеры и съемочная группа
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Мой любимый динозавр
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Что-то НЛО в небе разлетались, и жители небольшого городка всполошились из-за возможных последствий. Местная детвора, конечно же, направляется в лес, как в возможный источник хоть какой-то информации. Там они обнаруживают слизь неизвестного происхождения и забирают ее с собой для исследований. Случайно одна из реакций срабатывает, и из слизи вырастает настоящий динозаврик. Только есть проблема, его не смогут долго прятать, т.к. растет он не по дням, а по часам и очень быстро сможет стать…
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