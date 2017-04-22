Мой любимый динозавр, 2017

Фильм «Мой любимый динозавр» написал и срежессировал Мэтт Драммонд («Остров «Динозавров»). В ролях появятся такие актеры, как Тириел Мора («Боги Египта», «Кинг- Конг», «Росомаха: Бессмертный»), Дэвид Робертс, («Призрачный гонщик», «Матрица: Революция», «Матрица: Перезагрузка), Джоэнн Сэмюэл («Безумный Макс»).
История удивительной дружбы между мальчиком и динозавром, созданным в результате эксперимента. Мальчик прячет своего нового друга, однако тот стремительно растет в размерах и начинает представлять угрозу для всего города. У горожан накипает недовольство, однако команда местных подростков не дает своего монстра в обиду.
- В американской армии не используются автомобили Land Rover, как показано в фильме
- В фильме используются праворульные машины, что правильно для Австралии, однако действия фильма происходит в США, а там должны быть использованы грузовики с рулем слева
В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.