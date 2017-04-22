Мой любимый динозавр, 2017

Наша рецензия

Что-то НЛО в небе разлетались, и жители небольшого городка всполошились из-за возможных последствий. Местная детвора, конечно же, направляется в лес, как в возможный источник хоть какой-то информации. Там они обнаруживают слизь неизвестного происхождения и забирают ее с собой для исследований. Случайно одна из реакций срабатывает, и из слизи вырастает настоящий динозаврик. Только есть проблема, его не смогут долго прятать, т.к. растет он не по дням, а по часам и очень быстро сможет стать…