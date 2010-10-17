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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010

2010 / США / Великобритания
8.4 Оцените
313 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пожиратели смерти нападают на Нору прямо во время свадьбы Билла Уизли и Флёр Делакур. Троица друзей понимает, что больше не может подвергать родных опасности, и отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать крестражи, таящие в себе бессмертие лорда Волан-де-Морта.

Впервые за все время их только трое. Друзьям угрожают не только Темные искусства, но и собственные невысказанные мысли и чувства, способные расколоть даже самый крепкий союз. И все же только втроем они смогут дойти до конца, раскрыть тайну Даров смерти и помочь Гарри исполнить пророчество, созданное задолго до его рождения…

Идея разделить фильм на две части пришла в голову исполнительному продюсеру фильма Лайонелу Уиграму из-за того, что главный продюсер Дэвид Хейман назвал “творческим императивом”. Самому Хейману идея не понравилась, но после он перечитал книгу, обсудил разделение со сценаристом фильма Стивеном Кловзом и в конце концов согласился. Благодаря этому решению создателям удалось полнее передать сюжет книги, не жертвуя важными для его развития деталями.

Обе части фильма снимались одновременно, как одна цельная картина. Режиссер фильма Дэвид Йейтс описывал первую часть «Даров смерти» как “очень реалистичный роуд-муви”, “почти документальный фильм”.

Сцена, где Гарри и Гермиона танцуют в палатке после ухода Рона, отсутствует в книге. Ее придумал Стивен Кловз и тут же посчитал странной, но, к его удивлению, режиссеру, продюсерам и даже самой Роулинг сцена очень понравилась. В конце концов Йейтс решил поставить на фон песню "O Children" Ника Кейва и его музыкального коллектива «The Bad Seeds».

Художник-постановщик фильма Стюарт Крэйг при создании декораций вдохновлялся примерами советской архитектуры и скульптуры, особенно Сталинских высоток. Например, дизайн главного холла Министерства магии вдохновлен интерьерами станций Московского метро. Статуи в здании Министерства — переработанные скульптурные группы «Борьба с землей» Ивана Шадра и «Рабочего и колхозницы». Позже Крэйг признавался, что работа Веры Мухиной произвела на него особое впечатление. Во время работы над проектом в мастерской Крэйга постоянно находились бюсты Максима Горького, Ленина и Сталина, а на стенах висели советские плакаты довоенных годов.

Брюно Дельбоннель, оператор предыдущей части Поттерианы, отказался от участия в проекте, потому что боялся самоповтора. Вместо него был приглашен Эдуардо Серра, оператор фильмов «Кровавый алмаз» и «Девушка с жемчужной сережкой». Дэвид Йейтс настоял на активном использовании ручной камеры, чтобы немного растрясти зрителя, привыкшего находиться в четырех стенах замка Хогвартса.

Во время съемок одного из трюков в сцене взрыва постоянный дублер Дэниела Рэдклиффа, Дэвид Холмс, после падения очень серьезно повредил спину и остался парализованным.

В «Дарах Смерти», присутствует множество параллелей с первыми шестью фильмами серии. Например, во время прощания Гарри с домом на Тисовой, юноша рассказывает Букле множество случаев из своего детства. Фред и Джордж в сцене с оборотным зельем шутят о том, что их опять перепутали, как и во время первого отправления Гарри в Хогвартс на вокзале Кингс-Кросс. В первом фильме лесничий Хагрид привозит младенца Поттеров в дом Дурслей на мотоцикле Сириуса Блэка, а в последней он на том же мотоцикле увозит оттуда уже взрослого Гарри.

В первой части фильма повзрослевшие главные герои иногда отпускают достаточно крепкие ругательства.

Коттедж семьи Де Вер, исполнивший в фильме роль дома родителей Гарри в Годриковой впадине, был выставлен на аукцион почти за миллион фунтов. Сейчас он является одним из самых популярных домов во всей Великобритании.

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок,как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всё призрачнее…

8.4 Оцените
313 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 19 ноября 2010
Премьера в мире 17 октября 2010
Возраст 0+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Бонни Райт
Бонни Райт
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Дэвид Йейтс, поставивший самую лучшую («Гарри Поттер и Орден Феникса») и самую худшую («Гарри Поттер и Принц-полукровка») серии поттерианы, решил наконец выбрать золотую середину и снять нечто компромиссное между бурлением готического ужаса и по-диккенсовски обезвреженным, то есть подогнанным аккурат под рейтинг PG-13, бурлением юношеских гормонов. Сказано – сделано. С одной стороны, конечно, зрителя еще пуще гнетет сифилитический лик местного, роулинговского князя…
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rodney 2 апреля 2015, 12:51
Вот недавно посмотрел первую часть «Гарри Поттер и дары смерти». Бредятина ещё та. По-моему, с каждой частью фильм становится все хуже и хуже.=Р… Читать дальше…
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Недавно я посмотрел первую часть Гарри Поттер и Дары смерти. Фильм меня очень порадовал. Он был очень захватывающий и интересный. Было много… Читать дальше…
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