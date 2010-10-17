Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010

Идея разделить фильм на две части пришла в голову исполнительному продюсеру фильма Лайонелу Уиграму из-за того, что главный продюсер Дэвид Хейман назвал “творческим императивом”. Самому Хейману идея не понравилась, но после он перечитал книгу, обсудил разделение со сценаристом фильма Стивеном Кловзом и в конце концов согласился. Благодаря этому решению создателям удалось полнее передать сюжет книги, не жертвуя важными для его развития деталями.

Обе части фильма снимались одновременно, как одна цельная картина. Режиссер фильма Дэвид Йейтс описывал первую часть «Даров смерти» как “очень реалистичный роуд-муви”, “почти документальный фильм”.

Сцена, где Гарри и Гермиона танцуют в палатке после ухода Рона, отсутствует в книге. Ее придумал Стивен Кловз и тут же посчитал странной, но, к его удивлению, режиссеру, продюсерам и даже самой Роулинг сцена очень понравилась. В конце концов Йейтс решил поставить на фон песню "O Children" Ника Кейва и его музыкального коллектива «The Bad Seeds».

Художник-постановщик фильма Стюарт Крэйг при создании декораций вдохновлялся примерами советской архитектуры и скульптуры, особенно Сталинских высоток. Например, дизайн главного холла Министерства магии вдохновлен интерьерами станций Московского метро. Статуи в здании Министерства — переработанные скульптурные группы «Борьба с землей» Ивана Шадра и «Рабочего и колхозницы». Позже Крэйг признавался, что работа Веры Мухиной произвела на него особое впечатление. Во время работы над проектом в мастерской Крэйга постоянно находились бюсты Максима Горького, Ленина и Сталина, а на стенах висели советские плакаты довоенных годов.

Брюно Дельбоннель, оператор предыдущей части Поттерианы, отказался от участия в проекте, потому что боялся самоповтора. Вместо него был приглашен Эдуардо Серра, оператор фильмов «Кровавый алмаз» и «Девушка с жемчужной сережкой». Дэвид Йейтс настоял на активном использовании ручной камеры, чтобы немного растрясти зрителя, привыкшего находиться в четырех стенах замка Хогвартса.

Во время съемок одного из трюков в сцене взрыва постоянный дублер Дэниела Рэдклиффа, Дэвид Холмс, после падения очень серьезно повредил спину и остался парализованным.

В «Дарах Смерти», присутствует множество параллелей с первыми шестью фильмами серии. Например, во время прощания Гарри с домом на Тисовой, юноша рассказывает Букле множество случаев из своего детства. Фред и Джордж в сцене с оборотным зельем шутят о том, что их опять перепутали, как и во время первого отправления Гарри в Хогвартс на вокзале Кингс-Кросс. В первом фильме лесничий Хагрид привозит младенца Поттеров в дом Дурслей на мотоцикле Сириуса Блэка, а в последней он на том же мотоцикле увозит оттуда уже взрослого Гарри.

В первой части фильма повзрослевшие главные герои иногда отпускают достаточно крепкие ругательства.

Коттедж семьи Де Вер, исполнивший в фильме роль дома родителей Гарри в Годриковой впадине, был выставлен на аукцион почти за миллион фунтов. Сейчас он является одним из самых популярных домов во всей Великобритании.