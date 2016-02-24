Боги Египта, 2016

Алекс Проайс вернулся в большое кино после семилетнего перерыва. После фантастической ленты «Я, робот» и эпоса о конце света «Знамение» режиссёр решил погрузиться в древнюю мифологию. В отличие от его самой выдающейся работы «Ворон», отличавшейся мрачностью и угнетающей обстановкой, новая картина представляет собой буйство экшена и ярких цветов. Главные роли исполнили Джерард Батлер и Николай Костер-Вальдау, чьи заслуги в кинематографе не требуют подтверждения. Примечательно, что съёмочная группа состоит из более чем двухсот человек, работавших над «Безумным Максом», среди которых также юные актрисы Эбби Ли и Кортни Итон.

За основу сюжета взят период, когда Египет подвергся жестокой тирании узурпатора Сета. Он безжалостно разделывается со своим братом Осирисом и таким образом приходит к власти. После столь кровавого поступка, а также из-за сурового нрава нового правителя, сложно отыскать смельчака, готового бросить вызов богу тьмы. Но такой герой всё же находится, причём среди обычного населения. Им становится вор по имени Бек, который мечтает вернуть жизнь своей любимой. Но в играх богов простому смертному не выжить без поддержки хотя бы одного из них. Судьба сводит его сразу с двумя: могучим Гором и прекрасной Хатхор. Вместе они вступают в открытую борьбу против Сета, которая сопровождается жертвами, потерями и кровью. Кто же победит в этой войне?