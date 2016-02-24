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Боги Египта Боги Египта
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Gods of Egypt

Боги Египта, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Алекс Проайс вернулся в большое кино после семилетнего перерыва. После фантастической ленты «Я, робот» и эпоса о конце света «Знамение» режиссёр решил погрузиться в древнюю мифологию. В отличие от его самой выдающейся работы «Ворон», отличавшейся мрачностью и угнетающей обстановкой, новая картина представляет собой буйство экшена и ярких цветов. Главные роли исполнили Джерард Батлер и Николай Костер-Вальдау, чьи заслуги в кинематографе не требуют подтверждения. Примечательно, что съёмочная группа состоит из более чем двухсот человек, работавших над «Безумным Максом», среди которых также юные актрисы Эбби Ли и Кортни Итон.

За основу сюжета взят период, когда Египет подвергся жестокой тирании узурпатора Сета. Он безжалостно разделывается со своим братом Осирисом и таким образом приходит к власти. После столь кровавого поступка, а также из-за сурового нрава нового правителя, сложно отыскать смельчака, готового бросить вызов богу тьмы. Но такой герой всё же находится, причём среди обычного населения. Им становится вор по имени Бек, который мечтает вернуть жизнь своей любимой. Но в играх богов простому смертному не выжить без поддержки хотя бы одного из них. Судьба сводит его сразу с двумя: могучим Гором и прекрасной Хатхор. Вместе они вступают в открытую борьбу против Сета, которая сопровождается жертвами, потерями и кровью. Кто же победит в этой войне?

- Первый фильм режиссера Алекса Пройаса за последние 7 лет;

- В фильме нет ни одного египетского актера;

- Первый фильм в карьере Джерарда Батлера, в котором он сыграл 100% злодея;

- Николай Костер-Вальдау сильно похудел для роли бога Хора;

- Съемки сцен в пустыне Сахара на самом деле проходили в Австралии;

Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой могущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдержав испытание на прочность и принеся в жертву все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его приспешникам в мире живых и мире мертвых.

7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера в мире 24 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алекс Пройас
Алекс Пройас
В ролях
Кортни Итон
Кортни Итон
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Все актеры и съемочная группа
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Боги хромакея Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот…
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