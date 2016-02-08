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Русалка Русалка
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Mei ren yu

Русалка, 2016

2016 / Китай
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Китайский фильм «Русалка» снял актёр, сценарист и режиссёр Стивен Чоу, известный не только у себя на родине, но также и за её пределами. Не так давно появились данные, что его новая картина стала самой кассовой в истории проката Китая. Российским зрителям также посчастливиться оценить эту экзотическую ленту. В фильме снялись молодые актёры из Поднебесной, среди которых особой популярностью пользуется Чао Ден. Помимо них, в других ролях можно будет увидеть и актёров не восточного происхождения Пьера Бурдо и Ивана Котика, которые принимали участие в съёмках третей части «Доспехов Бога».

 

Жестокий король бизнеса Лин Кхуан не только уничтожает окружающую среду, чтобы извлечь для себя выгоду, но также забывает об обитателях водных пространств, которые гибнут по его вине. В этот раз под его прицелом оказалась часть целого морского заповедника, в котором живут прекрасные дельфины. Но отыскался в подводном мире некто, способный бросить магнату вызов. Она – самая настоящая русалка, и она решает соблазнить злодея, чтобы сорвать его планы. Однако в какой-то момент девушка понимает, что влюбилась в собственного врага.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 февраля 2016
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Магнум Пикчерз
Бюджет $60 720 000
Режиссер
Стивен Чоу
В ролях
Юн Лин
Китти Чжан Юки
Шоу Луо
Вен Чжан
Крис У
Крис У
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русалка 2 постера
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