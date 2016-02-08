Русалка, 2016

Китайский фильм «Русалка» снял актёр, сценарист и режиссёр Стивен Чоу, известный не только у себя на родине, но также и за её пределами. Не так давно появились данные, что его новая картина стала самой кассовой в истории проката Китая. Российским зрителям также посчастливиться оценить эту экзотическую ленту. В фильме снялись молодые актёры из Поднебесной, среди которых особой популярностью пользуется Чао Ден. Помимо них, в других ролях можно будет увидеть и актёров не восточного происхождения Пьера Бурдо и Ивана Котика, которые принимали участие в съёмках третей части «Доспехов Бога».

Жестокий король бизнеса Лин Кхуан не только уничтожает окружающую среду, чтобы извлечь для себя выгоду, но также забывает об обитателях водных пространств, которые гибнут по его вине. В этот раз под его прицелом оказалась часть целого морского заповедника, в котором живут прекрасные дельфины. Но отыскался в подводном мире некто, способный бросить магнату вызов. Она – самая настоящая русалка, и она решает соблазнить злодея, чтобы сорвать его планы. Однако в какой-то момент девушка понимает, что влюбилась в собственного врага.