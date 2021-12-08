Девочка со спичками, 2013

Юная Инга живет в сиротском приюте вместе со своим маленьким другом Эмилем. Приютом управляет жестокая госпожа Ландсфрид, которая заставляет детей работать, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь. В канун Рождества Инга вместе с другими детьми выходит на городскую площадь, чтобы продавать спички, но радостные горожане в предчувствии праздника проходят мимо замерзающих детей. Те немногие деньги, что Инге удалось заработать, она отдала Эмилю, чтобы мальчика не наказали. Оставшись на ночной площади, девочка со спичками продолжала ждать, пока кто-нибудь не сжалиться над ней и не купит ее товар. Отчаявшись, девочка зашла в дом, где когда-то жила со своими родителями, и чтобы хоть как-то согреться зажгла спичку…