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Девочка со спичками Девочка со спичками
Киноафиша Фильмы Девочка со спичками
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

Девочка со спичками, 2013

2013 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Юная Инга живет в сиротском приюте вместе со своим маленьким другом Эмилем. Приютом управляет жестокая госпожа Ландсфрид, которая заставляет детей работать, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь. В канун Рождества Инга вместе с другими детьми выходит на городскую площадь, чтобы продавать спички, но радостные горожане в предчувствии праздника проходят мимо замерзающих детей. Те немногие деньги, что Инге удалось заработать, она отдала Эмилю, чтобы мальчика не наказали. Оставшись на ночной площади, девочка со спичками продолжала ждать, пока кто-нибудь не сжалиться над ней и не купит ее товар. Отчаявшись, девочка зашла в дом, где когда-то жила со своими родителями, и чтобы хоть как-то согреться зажгла спичку…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Режиссер
Уве Янсон
В ролях
Максимилиан Эренрайх
Максимилиан Эренрайх
Йорг Хартманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девочка со спичками 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Христианские рождественские фильмы, которые возвращают к истокам религиозного праздника Хотя Рождество уже давно вышло за рамки исключительно религиозного праздника и теперь отмечается людьми по всему миру вне зависимости от их вероисповедания, не стоит забывать и сакральный смысл одного из важнейших христианских праздников. Чтобы окунуться в волшебную и добрую атмосферу чуда, предлагаем вам список лучших христианских рождественских фильмов для просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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8 декабря 2021 19:34
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