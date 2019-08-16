Тайна печати дракона, 2019

Фильм «Тайна печати дракона», который является сиквелом фильма «Вий» снял режиссер Олег Степченко, ответственный и за первую часть картины. Для съемок фильма отобраны локации в России, Китае, Тунисе и Чехии, а актерский состав первого фильма франшизы будет усилен российскими, китайскими и голливудскими звездами первой величины, такими как Рутгэр Хауэр , Чарльз Дэнс, Мартин Клебба, Андрей Мерзликин, Синтхун Яо, Эрик Цан, Братья Луу и др.

Английскому картографу и путешественнику Джонатану Грину поступает заказ на изготовление карт Дальнего Востока от самого Императора Петра Первого, и это задание заводит главного героя в Китай. Именно там Джонатан столкнется с самыми невероятными приключениями и новыми людьми. Но путешественника поджидает и страшная встреча. И вот тут ученому предстоит проверить свой скептицизм относительно древней китайской магии…