Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна печати дракона Тайна печати дракона
Киноафиша Фильмы Тайна печати дракона

Тайна печати дракона, 2019

2019 / Россия / Китай
6.4 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Английского путешественника ждет захватывающее приключение на Дальний Восток России.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Тайна печати дракона», который является сиквелом фильма «Вий» снял режиссер Олег Степченко, ответственный и за первую часть картины. Для съемок фильма отобраны локации в России, Китае, Тунисе и Чехии, а актерский состав первого фильма франшизы будет усилен российскими, китайскими и голливудскими звездами первой величины, такими как Рутгэр Хауэр , Чарльз Дэнс, Мартин Клебба, Андрей Мерзликин, Синтхун Яо, Эрик Цан, Братья Луу и др.

Английскому картографу и путешественнику Джонатану Грину поступает заказ на изготовление карт Дальнего Востока от самого Императора Петра Первого, и это задание заводит главного героя в Китай. Именно там Джонатан столкнется с самыми невероятными приключениями и новыми людьми. Но путешественника поджидает и страшная встреча. И вот тут ученому предстоит проверить свой скептицизм относительно древней китайской магии…

Фильм является сиквелом картины «Вий», входящей в пятерку самых успешных российских кинопроектов за последние 25 лет.

Основной целью кинокартины является демонстрация культуры и истории двух великих государств — России и Китая

В основу сюжета заложены три легенды (Тайна человека в Железной маске, возникновение Великого чайного пути, Древнее сказание Малороссии о мертвом казаке и казаках-характерниках) и один исторический факт про Великое посольство Петра Первого в Европу.

Бюджет картины превысил 2,8 млрд рублей

Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан во второй раз играют вместе. До этого они снимались в картине "Вокруг света за 80 дней"

Английский путешественник, Джонатан Грин, получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

6.4 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 31 марта 2020
Премьера в мире 16 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Джеки Чан
Джеки Чан
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия (2020)
0
Вий 3D
Вий 3D (2014)
5.8461537
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези
Постер фильма Тайна печати дракона 18 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Главным героем продолжения фильма «Вий» становится не Хома Брут и не бессмертные запорожцы, а российский царь Петр Первый. Летом 1698 года во время Великого Посольства в Европу заговорщики подменили государя самозванцем, а настоящий Петр Алексеевич оказался узником лондонского Тауэра по прозвищу Железная Маска. Поперечный, получается, не соврал, хотя всего размаха приключившейся с нашим монархом в этом фильме истории он не смог бы даже представить. В грязных аглицких казематах царь…
Читать
poshehonec 20 сентября 2019, 20:39
Фильм оказался, на удивление, неплохим. Стереотипы, о том, что наши не умеют снимать фэнтези - не об этом фильме.
Динамично, сравнительно… Читать дальше…
simonov_vladimir 23 сентября 2019, 14:05
посмотрел фильм Тайна печати дракона, большей хрени ещё не видел...
Отзывы Написать
76 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона» Создатели не могут завершить фильм из-за пандемии. 
Написать
15 октября 2020 09:08
Карантин-2020: сборы российских фильмов за рубежом рухнули в два раза Впрочем, неудивительно.
Написать
12 августа 2020 11:53
Создатели «Вия» потребовали денег с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера От них требуют 216,6 млн рублей.
Написать
23 августа 2019 12:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
второй тизер-трейлер
Второй тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши