Тайна печати дракона, 2019

Фильм «Тайна печати дракона», который является сиквелом фильма «Вий» снял режиссер Олег Степченко, ответственный и за первую часть картины. Для съемок фильма отобраны локации в России, Китае, Тунисе и Чехии, а актерский состав первого фильма франшизы будет усилен российскими, китайскими и голливудскими звездами первой величины, такими как Рутгэр Хауэр , Чарльз Дэнс, Мартин Клебба, Андрей Мерзликин, Синтхун Яо, Эрик Цан, Братья Луу и др.
Английскому картографу и путешественнику Джонатану Грину поступает заказ на изготовление карт Дальнего Востока от самого Императора Петра Первого, и это задание заводит главного героя в Китай. Именно там Джонатан столкнется с самыми невероятными приключениями и новыми людьми. Но путешественника поджидает и страшная встреча. И вот тут ученому предстоит проверить свой скептицизм относительно древней китайской магии…
Фильм является сиквелом картины «Вий», входящей в пятерку самых успешных российских кинопроектов за последние 25 лет.
Основной целью кинокартины является демонстрация культуры и истории двух великих государств — России и Китая
В основу сюжета заложены три легенды (Тайна человека в Железной маске, возникновение Великого чайного пути, Древнее сказание Малороссии о мертвом казаке и казаках-характерниках) и один исторический факт про Великое посольство Петра Первого в Европу.
Бюджет картины превысил 2,8 млрд рублей
Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан во второй раз играют вместе. До этого они снимались в картине "Вокруг света за 80 дней"
Английский путешественник, Джонатан Грин, получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
Динамично, сравнительно… Читать дальше…