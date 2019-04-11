Домовой, 2019

Режиссером нового семейного фэнтези стал Евгений Бедарев, подаривший российскому зрителю фильм «Тариф новогодний» и сериал «Пока цветет папоротник». В ролях можно увидеть таких актеров, как Екатерина Гусева («Бригада», «Есенин», «Живой Пушкин»), Сергей Чирков («День выборов», «Русалка»), Юлия Сулес («Небо. Самолет. Девушка», «О чем говорят мужчины»)и других.
Эта комедийная картина расскажет о молодой маме и ее дочери, которые вселяются в квартиру в сталинской высотке и встречают там настоящего Домового. Впрочем, сюрприз оказывается неприятным: Домовой абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит только ему одному. Чем обернется это неожиданное «сожительство»?
- Режиссер Евгений Бедарев начинал свою режиссерскую карьеру со съемок видеоклипов. Он работал с такими популярными исполнителями, как Виктория Дайнеко, группы «Город 312», «Корни».
- При создании сценария продюсеры фильма ориентировались на семейные проекты вроде «Призрака» и «СуперБобровых».
В обычном и суетливом городе Москва есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец...
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.
Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…