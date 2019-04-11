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Домовой Домовой
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Домовой, 2019

2019 / Россия
7.6 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Коту приходится разбираться с домовым, который хочет выселить героев из квартиры
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером нового семейного фэнтези стал Евгений Бедарев, подаривший российскому зрителю фильм «Тариф новогодний» и сериал «Пока цветет папоротник». В ролях можно увидеть таких актеров, как Екатерина Гусева («Бригада», «Есенин», «Живой Пушкин»), Сергей Чирков («День выборов», «Русалка»), Юлия Сулес («Небо. Самолет. Девушка», «О чем говорят мужчины»)и других.

Эта комедийная картина расскажет о молодой маме и ее дочери, которые вселяются в квартиру в сталинской высотке и встречают там настоящего Домового. Впрочем, сюрприз оказывается неприятным: Домовой абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит только ему одному. Чем обернется это неожиданное «сожительство»?

- Режиссер Евгений Бедарев начинал свою режиссерскую карьеру со съемок видеоклипов. Он работал с такими популярными исполнителями, как Виктория Дайнеко, группы «Город 312», «Корни».

- При создании сценария продюсеры фильма ориентировались на семейные проекты вроде «Призрака» и «СуперБобровых».

В обычном и суетливом городе Москва есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец...
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.
Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

 

7.6 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 11 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Евгений Бедарев
Евгений Бедарев
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Александра Политик
Александра Политик
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
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Домовой
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Не успел окончиться обряд черной магии на кухне загадочной квартиры, как приходят новые жильцы —  мама с дочкой. Риэлтор «забыла» их предупредить, что в квартире живет домовой, который ведет себя, как злобный полтергейст. Такой бизнес: домовой выживает людей, риэлторша перепродает квартиру снова и снова. Чтобы, однако, временно утихомирить домового, она наняла профессиональную ведьму по имени Мама Фима, которая учуяла в квартире клад. Ведьма решила вернуться, так что…
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Olena 6 мая 2019, 14:36
Ходили впятером: дочки 7, 15 лет, мы (40-летние) и бабушка. В восторге были все. Фильм, который я с удовольствием пересмотрю и еще не раз, если… Читать дальше…
Денис Тумило 18 апреля 2019, 21:38
Очень понравился фильм, есть где посмеяться и трогательные моменты есть. Очень хорошая тема фильма...... ребёнок сейчас правда домовогоищет по… Читать дальше…
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20 апреля 2018 15:23
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