Домовой, 2019

Режиссером нового семейного фэнтези стал Евгений Бедарев, подаривший российскому зрителю фильм «Тариф новогодний» и сериал «Пока цветет папоротник». В ролях можно увидеть таких актеров, как Екатерина Гусева («Бригада», «Есенин», «Живой Пушкин»), Сергей Чирков («День выборов», «Русалка»), Юлия Сулес («Небо. Самолет. Девушка», «О чем говорят мужчины»)и других.

Эта комедийная картина расскажет о молодой маме и ее дочери, которые вселяются в квартиру в сталинской высотке и встречают там настоящего Домового. Впрочем, сюрприз оказывается неприятным: Домовой абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит только ему одному. Чем обернется это неожиданное «сожительство»?